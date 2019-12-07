روشی جدید برای آزمایش واکسن ایدز ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سیستم ایمنی بدن انسان هنگام مقابله با ویروس اچ آی وی قادر به تولید آنتی بادی های مناسب نیست. حتی گاهی اوقات آنتی بادی ها تولیدی خود را متوقف می کنند.

اما اکنون محققان دانشگاه دوک در انگلیس سعی کرده اند این معما را حل کنند. آنها با آزمایش هایی روی حیوانات متوجه شدند، می توان سیستم دفاعی را هک و متقاعد کرد آنتی بادی مناسب برای مقابله با عفونت ایدز را بسازد. این گامی مهم برای تولید یک واکسن جدید ایدز به شمار می رود.

بدن انسان برای مقابله با عفونت اچ آی وی آنتی بادی هایی به نام bnAb تولید می کند.

اما بدن انسان این آنتی بادی ها را شناسایی می کند و با آنها مقابله می کند. گاهی اوقات جهشی در دی ان ای انسان سبب می شود bnAbهای بیشتری تولید شود. در همین راستا محققان دانشگاه دوک با همکاری محققان بیمارستان کودکان بوستون روشی ابداع کرده اند تا این جهش های ژنتیک را ایجاد کنند. همچنین آنها در تحقیقات خود دی ان ای موش را طوری دستکاری کردند تا واکنش ضد اچ آی وی را بروز دهد.

فردریک آلت مدیر برنامه درمان های سلولی و مولکولی در بیمارستان کودکان بوستون می گوید: توانایی ما در ساختن مدل های موشی که آنتی بادی های خنثی کننده انسانی در بدن آنها ساخته می شود سیستم های مدل قدرتمند و جدید را فراهم می کند که می توان در آنها واکسن های مختلف ایدز را بررسی و آزمایش کنیم.