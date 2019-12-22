به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری، گفت: با توجه به اهمیت وظایف وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود، رئیس جمهور هرچه زودتر وزیر پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به منظور تصدی این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

به گزارش مهر، چندی پیش نمایندگان طرح استیضاح وزیر کشاورزی را به امضا رساندند و «محمود حجتی» در پی اعلام وصول این استیضاح، استعفا داد و رئیس جمهور با استعفا او موافقت کرد.

هم اکنون عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی است.