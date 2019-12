نام ۴۵ دانشگاه ایرانی در میان ۲۵۰۰ مؤسسه برتر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه گزارش سال ۲۰۱۹ میلادی نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی» یا «یورَپ» ۴۵ مؤسسه ایرانی در میان ۲۵۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند. «دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه این نظام رتبه‌بندی را مدیریت و روزآمد می‌کند. در ویرایش ۲۰۱۹ «یورَپ»، دانشگاه تهران با رتبه ۲۶۷ جهانی در جایگاه نخست ملی جای گرفته است.

«یورَپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های جهان‌تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یک‌دیگر ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی، ۶ سنجه کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است.

در جداول زیر رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون به طور مجزا آمده‌ است.

رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یورَپ»

امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یورَپ»

بر پایه گزارش سال ۲۰۱۹ نظام رتبه‌بندی یورَپ» ، «Harvard University» پیشگام جهان است و «University of Toronto»، «University College London»، «Stanford University»، «University of Oxford»، «Johns Hopkins University - JHU»، «University of Cambridge»، «University of Michigan»، «University of Washington Seattle»، و «Sorbonne Universite» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) راه‌اندازی کرده است، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه با پایش و گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.