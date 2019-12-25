به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم کوتاه «پرواز ماهی‌ها»، این فیلم به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمد توریوریان موفق به دریافت جایزه تقدیر ویژه هیئت داوران از چهارمین جشنواره جهانی solidando ایتالیا شد.

«پروازماهی‌ها» که پیش از این موفق به دریافت مدال پلاتین از پنجاه و دومین دوره جشنواره هوستن آمریکا و جایزه بهترین فیلم ششمین جشنواره رنگین‌کمان استرالیا شده و به عنوان بهترین فیلم جشنواره «VKRATZE» روسیه انتخاب شده است داستان معلم جدید یک روستا را روایت می‌کند که پس از ورود به مدرسه متوجه جای سوختگی با سیگار روی دست یکی از دانش آموزانش که تنها دختر کلاس است می‌شود و همین موضوع سرآغاز ماجراهایی برای او است.

«پرواز ماهی‌ها» همچنین در اسفند سال جاری در جشنواره kino شهر منچستر انگلستان حضور خواهد داشت این جشنواره قدیمی‌ترین جشنواره فیلم کوتاه در منچستر است.

از جمله عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان و تهیه کننده: محمد توریوریان، نویسنده: آکو زندکریمی، مدیر تصویربرداری: یحیی زاهدیپور، تدوین و صداگذاری: سوران فهیم، صدابردار: ارسطو مفاخری، بازیگران: کوروش شاهونه، فردین قادری، شیما ملایی، اکرم درویشی، مدیر تولید: آرمین پورمحمد، عکاس: محسن یعقوبی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای: سمیرا حسینی.