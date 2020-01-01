گرانی بر بازار گرمسار نیز سایه انداخت/ افزایش قیمت برخی اقلام

خبرگزاری مهر گروه استانها - سمیه اصغری: روز جمعه ۲۴ آذرماه دولت بهمنظور اصلاح قیمت حاملهای انرژی و هدفمندی یارانهها اقدام به اصلاح قیمت بنزین کرد و این در حالی اتفاق افتاد که دولت مدعی است این اصلاح قیمت به جیب مردم بازمیگردد و چرخه اقتصاد را رونق میبخشد.
گرمسار با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به پایتخت همواره دستخوش تنشهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است؛ این روزها که بیشازپیش چالشهای اقتصادی گریبانگیر عموم مردم از اقشار مختلف کسبه، کارمندان، فرهنگیان، کارگران و سایر مشاغل آزادشده است ضرورت حمایت دستگاههای مجری از مردم نیز احساس میشود.
خرید مایحتاج اساسی مردم یکی از اصلیترین نیازهایی است که در مشکلات اقتصادی امروز پررنگ جلوه میکند.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت اجناس در برخی تولیدیها و عمدهفروشیهای تهران
یک فروشنده پوشاک زنانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اصلاح قیمت بنزین اظهار داشت: این اصلاح قیمت به ضرر مردم تمامشده و هزینههای جاری یک خانواده بهتبع آن افزایشیافته و این در حالی است که سطح درآمد مردم تغییری نکرده است.
وی بابیان اینکه پیش از اصلاح قیمت بنزین هزینه رفتوآمد به بازار عمدهفروشها و تولیدیهای تهران کمتر بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هزینه رفتوآمد یک فروشنده یا کسبه به بازار تهران سه برابر افزایش دارد و قطعاً این افزایش هزینه رفتوآمد بیتأثیر در افزایش قیمت اجناسی که در شهرستان عرضه میشود نیست.
این فروشنده جوان از افزایش ۳۰ درصدی اجناس در بازار عمدهفروشها و تولیدیهای تهران خبر داد و گفت: در شرایط کنونی مردم به دنبال خرید کالای ارزانقیمت باکیفیت مناسب هستند و من باعرضه کالاهای ارزانقیمت در تلاشم این رقابت رابین سایر کسبه نیز ایجاد کنم.
دخلوخرج مردم همخوانی ندارد / مسئولان باید به فکر باشند
یک شهروند گرمساری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه اصلاح یکباره قیمت بنزین تاوان سنگینی برای مردم عادی بهویژه طبقات پایین جامعه داشت، بیان کرد: دخلوخرج مردم همخوانی ندارد و مسئولان باید به فکر تأمین معیشت مردم باشند.
عزیزالله یوسفی با اشاره به اینکه افزایش قیمتها منجر به بیاعتمادی مردم نسبت به دولت میشود، خاطرنشان کرد: بسیاری از کالاها ازجمله میوه، شیرینی، پوشاک و … در هر فروشگاه باقیمتهای مختلفی عرضه میشود و این امر حاکی از عدم نظارت صحیح بر فعالیت کسبه است.
این شهروند گرمساری افزود: بازگشت قیمتها به روال قبل و یا افزایش سطح درآمد مردم مهمترین خواسته از دولت است که میتواند به رفع مشکلات معیشتی ایشان کمک شایانی کند.
افزایش قیمت در بازار محسوس است
یک خانم کارمند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت اقتصادی یک کارمند ساده در طول یک سال اظهار داشت: حقوق یک کارمند سالانه ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش مییابد و این در حالی است که در طول سال نوسانات زیادی در نبض بازار مشاهده میشود که تأمین معیشت را برای خانواده با حقوق کارمندی بسیار سخت میکند.
زهرا تیموری خاطرنشان کرد: این امر در حالی است که امکانات معیشتی در اختیار کارمندان قرار نگرفته و پاداش شش ماه آنها نیز بهطور کامل پرداخت نمیشود.
این خانم کارمند بابیان اینکه پس از اصلاح قیمت بنزین افزایش قیمتها در هر نوع کالایی در بازار محسوس است، افزود: عدهای افراد سودجو از این فرصت سوءاستفاده کرده و برای بازرسان صنفی نیز سیاه نمایی میکنند.
وی تصریح کرد: برخی از کسبه در برهههایی از زمان که بازرسان صنفی نظارت بر فعالیت کسبه را تشدید میکنند، قیمت کالاها بهصورت اصولی و قانونی ارائه میشود اما با عبور از این برهه شاهد افزایش روزانه قیمتها هستیم.
بازار رقابتی نقش مؤثری در کاهش قیمتها دارد
رئیس اتاق اصناف گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رکود اقتصادی در بازار اظهار داشت: ایجاد بازار رقابتی نقش مؤثری در کاهش قیمتها ایفا میکند و این امر قطعاً به نفع مردم است.
ولی الله کرمی با تأکید بر اینکه در بازار فروشندهای که جنس ارزانتر به مردم عرضه کند فروش بیشتری خواهد داشت، افزود: پس از اصلاح قیمت بنزین هیچگونه افزایش غیرمعقول و غیرقانونی در بازار گرمسار ایجاد نشده است.
وی با اشاره به اینکه قیمت برخی اقلام بهصورت کشوری افزایش داشته است، تصریح کرد: گروههای بازرسی اصناف روزانه در حال فعالیت و بازدید مستمر از فروشگاهها، مغازهها در صنوف مختلف هستند.
بازرسیها تشدید شده است
رئیس اتاق اصناف گرمسار بابیان اینکه دو گروه چهارنفره بهعنوان بازرسهای اصناف ساماندهی شده که با همکاری بسیج، تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان گشتهای مشترک روزانه، هفتگی و ماهانه دارند.
کرمی با اشاره به برخی مشکلات صنفی ضمن تاکید بر اینکه گرانفروش بهخودیخود از بازار حذف میشود وقتی که مردم از کسبه گرانفروش خرید نکنند، گفت: این در حالی است که دستگاههای نظارتی نیز بهشدت با گرانفروشان برخورد میکنند.
وی افزود: حذف فاصله صنفی برای صدور جواز یکی از چالشهای مهمی است که همواره کسبه با آن درگیر هستند و این امر رکود بازار را تشدید میکند.
رئیس اتاق اصناف گرمسار فروشگاههای زنجیرهای را از دیگر چالشهای این عرصه برشمرد و گفت: این شهرستان با توجه به وسعت کمی که دارد به احداث فروشگاههای زنجیرهای متعدد نیازی ندارد و احداث این فروشگاهها نهتنها به کاهش قیمت کالاها کمک نمیکند بلکه ضربه بزرگی را به بازار و کسبه محلی وارد میکند.
ثبت ۵۶۹ فقره تخلف صنفی در گرمسار
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گرمسار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه در پنج ماه گذشته دو هزار و ۴۷۰ مورد بازدید از صنوف مختلف این شهرستان انجامشده است، اظهار داشت: در این مدت ۵۶۹ فقره پرونده تخلف باارزش شش میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۶۸۳ هزار ریال ثبتشده است.
علی مقصود لو با اشاره به اینکه ۵۵ گشت مشترک بازرسی در این مدت انجامشده است، افزود: ۳۳۱ مورد گزارشهای مردمی به سامانه ۱۲۴ این سازمان ارسالشده است که از این تعداد ۲۷۹ مورد تخلف محرز شده است، ۱۲ مورد در دست بررسی و ۴۰ مورد غیر تخلف شناساییشده است.
وی با تأکید بر اینکه با اصلاح قیمت بنزین این سازمان طرح تشدید نظارت بر بازار را اجرایی میکند، خاطرنشان کرد: بازرسان صنفی و گروههای گشت مشترک این سازمان با هرگونه گرانفروشی غیرقانونی بهشدت برخورد میکنند.
عدم درج قیمت تخلف است
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گرمسار مهمترین عوامل این تخلفات را عدم درج قیمت، گرانفروشی، کمفروشی و عدم صدور برگ خرید عنوان کرد و گفت: عموم مردم میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به این سازمان اطلاع دهند.
مقصود لو با اشاره به عملکرد ستاد تنظیم بازار بیان کرد: با طرح افزایش نرخ کرایه آژانس، تاکسیرانی، وانتبار و غیره در گرمسار تا زمان تعین تکلیف سهمیه بنزین این قشر موافقت نشده است.
مسئولان بهفکر مردم باشند
دراینبین جا دارد مسئولان دستگاههای نظارتی طرحهای بازرسی و نظارت بر کسبه را بیشازپیش افزایش دهند و با دقت بیشتری نسبت به تخلفاتی که در این حوزه شکل میگیرد برخورد کنند، ارتقای سطح درآمد مردم و کاهش قیمت و ایجاد ثبات در بازار از مهمترین مطالبات عموم مردم و شهروندان گرمساری است که میتواند به بهبود وضع معیشت و رفع مشکلات اقتصادی مردم کمک شایانی کند.
مردم نیز همچون گذشته بهنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتماد و اعتقاد راسخ دارند و هرگز با دسیسهچینی و توطئه افکنی دشمنان حمایتهای کمنظیرشان را از این نظام دریغ نمیکنند.
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