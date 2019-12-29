وزارت رفاه اطلاعات آزمون وسع را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در نشست خبری که امروز برگزار شد در خصوص افرادی که درخواست پوشش بیمه اجباری داشتند، گفت: بیش از یک میلیون نفر در سامانه بیمه سلامت ثبت نام کرده و درخواست آزمون وسع داشتند.

وی افزود: این تعداد در ۶ ماه آینده، به سه میلیون نفر خواهد رسید و وزارت رفاه نیز علیرغم تحریمی که در اعلام اطلاعات درخواست کنندگان آزمون وسع داشت، به طوری که تاکنون اطلاعات ۱۶۰ هزار خانوار اعلام شده است.

موهبتی با اشاره به اینکه اطلاعات اعلام شده از صحت کافی برخوردار بوده است، اظهار داشت: وزارت رفاه به مرور این اطلاعات را اعلام می‌کند و تاکنون درخواست ۴۰ هزار نفر اعلام شده است و ما نیز از امروز این اطلاعات را به خانوارها خواهیم گفت.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه روزانه ۷۵۰۰ خانوار در سامانه بیمه سلامت برای پوشش اجباری ثبت نام می‌کنند، تصریح کرد: با توجه به تأخیر ۱۰-۱۵ روزه که داشتیم تراکم ایجاد شده که طی چند روز آینده به روال خود بازمی گردد.

به گفته وی، ۵ تا ۶ درصد نسبت به اطلاعات وزارت رفاه اعتراض کردند که آنها نیز مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس اطلاعات وزارت رفاه اجتماعی و آزمون وسعی که صورت گرفته همچنان ۵۰ درصد مردم از بیمه رایگان برخوردار خواهند بود و صدور دفترچه‌ها ادامه پیدا می‌کند.

وی از مردم درخواست کرد حتماً برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن در سایت مراجعه و ثبت نام کنند چرا که دیگر امکان بیمه شدن در تخت وجود ندارد و روز بیماری دوره انتظار ۱۰ روزه داریم.

به گفته وی، بیمه کردن مردم در تخت حمایتی است و برای اولین بار بیمه به بیمه کارآمد و اصولی منطقی و مبتنی بر دانش روز باز می‌گردد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در مورد پرداخت بدهی داروخانه‌ها نیز اظهار داشت: روز گذشته مطالبات مهرماه سال ۹۸ داروخانه‌ها را پرداخت کردیم که البته دو و نیم ماه کماکان از مطالبات سال ۹۷ به آنها بدهکاریم.

وی افزود: همچنین مطالبات دانشگاه‌ها را در مردادماه پرداخت کردیم و تلاش می‌کنیم به محض تخصیص وجه از سوی خزانه، پرداخت‌ها را انجام دهیم و تا دو هفته آینده مطالبات شهریورماه دانشگاه‌ها را نیز پرداخت می‌کنیم اما همچنان ۳.۵ ماه به آنها بدهکاریم.

موهبتی به بودجه سال ۹۸ اشاره و تصریح کرد: بودجه اولیه ما ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در نهایت با اصلاح بودجه ۲۳ درصد کاهش یافت و به ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید و این اعتبار نیز هنوز تخصیص کامل داده نشده است. بودجه سال ۹۹ نیز با محدودیت‌هایی مواجه است که امیدواریم با کمک دولت و مجلس اعتبار خوبی به ما اختصاص دهند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در صورت تخصیص صد درصدی بودجه ۹۸ همچنان کسری داریم گفت: البته محدودیت اعتباری کشور را درک می‌کنیم و می‌دانیم که دولت و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، سلامت را در اولویت خود قرار دادند.

موهبتی خاطرنشان کرد: طبیعی است که کاهش اعتبار امسال ما، بدهی‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد اما ما سعی می‌کنیم به محض تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه، بخشی از این بدهی را پرداخت کنیم.

وی در مورد پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز اظهار داشت: در سطح ۲ روستایی ۲۸ میلیون نفر در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و عشایر تحت پوشش هستند و از نظام ارجاع استفاده می‌کنند و این اتفاق خوبی است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه در طرح پزشک خانواده ۱۲ خدمت ارائه می‌شود، گفت: سلامت دهان و دندان، خدمات پزشکی، مامایی، ارائه ۴۳۶ قلم دارو، ۵۳ خدمت آزمایشگاهی، تصویر برداری و آموزش در ۴ هزار مرکز خدمات سلامت از جمله خدماتی است که ارائه می‌شود و سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در این بخش هزینه می‌شود.

موهبتی اظهار داشت: به ازای هر ۴ هزار روستایی یک پزشک داریم و هر هشت هزار نفر یک ماما و هر ۱۵ هزار نفر، یک دندانپزشک خدمات ارائه می‌کند. ۹۳ درصد از ارجاعات، ۱۰ تا ۱۵ درصد به سطح بالاتر می‌شوند که این نیز اتفاق خوبی است.

وی یادآور شد: از ۲۸ میلیون نفر ۲۰ میلیون نفر روستایی، ۷ میلیون نفر در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و حدود یک میلیون نفر عشایر هستند که خدمات دریافت می‌کنند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در خصوص ارائه خدمات بهتر و ایجاد مشوق‌های بیمه‌ای برای افرادی که به سمت خودمراقبتی و کنترل بیماری‌های خود مانند دیابت، فشار خون، قند و غیره هستند، خبرداد و گفت: مرکز ملی تحقیقات ما در حال بررسی این موضوع است به طوری که بتوانیم برای افرادی که به سمت خود مراقبتی و کنترل کردن مشکلات و بیماری‌های خود هستند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد که این موضوع در دست بررسی است و در صورت نتیجه دادن، سال آینده بستری برای اجرای آن فراهم خواهد شد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت درباره بدهی های این سازمان در سال ۹۷ گفت: در این سال فقط ۶۸ درصد بودجه تخصیص یافت و اعتبار ۴ ماه آخر را ندادند و در مجموع ۳,۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ با بدهی مواجه شدیم.

موهبتی با اشاره به اینکه البته با مدیریت صحیح هزینه ها توانستیم از چهار هزار میلیارد تومان پرت منابع، جلوگیری کردیم، اظهار داشت: براساس قانون سه ماه فرصت داریم تا بدهی خود را به مراکز طرف قرارداد پرداخت کنیم و در مجموع با مدیریت منابع توانسته ایم این مدت را به یک و نیم ماه کاهش دهیم.

وی افزود: در سال ۹۸ نیز اگر دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبار ما را پرداخت نشود با کسری اعتبارات سال ۹۷ در مجموع با ۷,۷۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه می شویم.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: وزیر بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان نظام پیگیری می کنند تا اعتبار ما کاهش پیدا نکند و اگر این اتفاق نیز افتاد، به دلیل محدودیت هایی است که در کشور وجود دارد و ما آن را درک می کنیم.

موهبتی در خصوص بودجه سال ۹۹ نیز خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتباری است که در لایحه بودجه برای ما در نظر گرفته شده اما نیاز ما ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و باید این فاصله را پر کنیم.

وی با تأکید بر اینکه حوزه سلامت، حوزه مهمی است و شاید بتوان خدمات دیگر را به تأخیر انداخت اما دارو، درمان مردم را نمی توان نادیده گرفت، افزود: عزم جدی در مسئولان برای تأمین نیازهای اساسی و همچنین توجه به سلامت مردم وجود دارد.

به گفته مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، بار مراجعه بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت به دلیل همپوشانی، استقرار راهنمایان بالینی و غیره کاهش پیدا کرده و ۸۵ درصد بیمه شدگان ما به صورت رایگان از خدمات درمانی بهره مند می شوند.

موهبتی با اشاره به همپوشانی های صورت گرفته، تصریح کرد: ۴ میلیون و ۸۰۰ نفر همپوشانی با تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر ارگان های بیمه ای انجام شده و تاکنون دو میلیون و ۶۰۰ هزار همپوشانی حذف شده است.