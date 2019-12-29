به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محسن خدابخش گفت: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، مشاوران سرمایه‌گذاری یا سبدگردان حتما باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرند و تنها کسانی می‌توانند به ارایه خدمات تخصصی بپردازند که مجوز لازم را اخذ کرده و صلاحیت علمی و مالی آنها در سازمان بورس احراز شده باشد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فعالیت برخی کانال‌های تلگرامی و مشاوره‌های‌ غیرقانونی سرمایه‌گذاری در فضای مجازی افزود: این کانال‌ها از فضایی که در بازار سرمایه ایجاد شده است سوء استفاده کرده و عمدتا از راه کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کنند و از این طریق اقداماتی در خصوص معرفی برخی سهم‌ها انجام می‌دهند که پشتوانه علمی، تحلیلی و تخصصی در آنها مشاهده نمی‌شود.

وی اضافه کرد: از آنجایی که هر حرفه‌ای باید توسط خبرگان آن انجام شود، در این زمینه هم باید افراد مشاوره‌دهنده با داشتن مجوزهای لازم فعالیت‌ کنند و این بحث هم از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ همانطور که منطقا با ایجاد مشکلی در هر زمینه به متخصص آن مراجعه می‌کنیم در بازار سرمایه هم باید با چنین رویکردی پیش برویم.

خدابخش تاکید کرد: در خصوص معرفی سهام اگر فردی بخواهد سهمی را معرفی کند یا در این زمینه مشاوره‌ای بدهد باید مجوز مشاور سرمایه‌گذاری را از سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشد تا بتواند اقدام به معرفی سهم کند.

وی ادامه داد: اگر به طور شفاف احراز نشود که چنین اقداماتی توسط چه کسانی انجام می‌شود، شخص یا اشخاصی که سهمی را برای خرید معرفی می‌کنند، جرم انجام داده‌اند (زیرا فعالیت بدون مجوز دارند) و کسانی که از چنین سیگنال‌هایی استفاده می‌کنند، باید آگاه باشند که از نظرات افراد متخصص در این زمینه بهره‌مند نمی‌شوند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: نکته دیگر در خصوص فعالیت کانال‌هایی غیرمجاز این است که عنوان می‌کنند از زمانی که سهمی در این گروه‌ها پیشنهاد می‌شود با رشد قابل توجهی مواجه می‌شوند، این درحالیست که طی چند ماه اخیر، بازار روندی صعودی پیش گرفته است و اغلب سهم‌ها به طور میانگین رشد خوبی داشته‌اند، بنابراین معرفی یک سهم و رشد آن در چنین شرایطی نمی‌تواند ملاک عمل قرار بگیرد.

خدابخش توصیه کرد: افرادی که دانش کافی برای سرمایه‌گذاری ندارند بهتر است که به طور غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند و در صورتیکه تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم در این بازار دارند حتما به افراد متخصصی که مجوزهای لازم در این زمینه اخذ کرده‌اند، مراجعه کنند