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۸ دی ۱۳۹۸، ۱۶:۲۷

الهام فخاری:

شورایاری‌ها نیازمند بحث جدی در کمیسیون است

شورایاری‌ها نیازمند بحث جدی در کمیسیون است

یک عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورایاری ها نیازمند بحث جدی در کمیسیون است و دوفوریت این طرح قابل توجیه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با طرح دو فوریتی در مورد شورایاری‌ها گفت: قوانین ساماندهی مشارکت اجتماعی در محلات را منوط به ستاد هماهنگی شورایاری محلات کرده است. ستاد هماهنگی شورایاری‌ها به عنوان یک انجمن مدنی شهری و یکی از سمن‌های شهری فعالیت دارد که شورای شهر نیز همواره از راه انداز و پشتیبان آن حمایت کرده است. این قاعده به معنی آن نیست که کل امور محله و ساماندهی انجمن‌های اجتماعی در محلات را به ستاد هماهنگی تفویض کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر افزود: در ستاد هماهنگی شورایاری‌ها نیز ۷ نفر از اعضای شورای شهر حضور دارند اما این ۷ نفر در معنای کلیت شورا نیست. در مورد فوریت این طرح نیز اگر شورایاری بلاتکلیف است اعضای ستاد هماهنگی باید وضعیت این شورایاری را تعیین تکلیف کنند. در برابر مصوبه اخیر مجلس در مورد شورایاری‌ها نیز باید تدبیر کرد. از این رو بررسی فوریت این موضوع و اینکه بخواهد به مشارکت اجتماعی در محلات ورود کند؛ با وظایف شهرداری و ساختاری که در مدیریت محلات وجود دارد؛ در تعارض است. به خصوص دو فوریت بودن این طرح قابل توجیه نیست و باید در کمیسیون در مورد آن طرح بحث شود.

کد مطلب 4810527
نورا حسینی

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