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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۸:۲۹

مدیر «بهمن سبز» به مهر خبر داد؛

تجهیز سینما «استقلال» تهران به سیستم پخش دیجیتال لیزری

تجهیز سینما «استقلال» تهران به سیستم پخش دیجیتال لیزری

سیدمصطفی حسینی مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» از تجهیز سینما «استقلال» به سیستم پخش دیجیتال لیزری برای میزبانی از آثار سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر خبر داد.

سیدمصطفی حسینی مدیرعامل موسسه بهمن سبز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند آماده‌سازی این سینما به عنوان یکی از سینماهای مردمی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر گفت: به منظور ارتقای کیفیت نمایش سینما «استقلال» تهران، همزمان با اعلام اسامی سینماهای مردمی حاضر در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، اقدام به تجهیز این سینمای باسابقه به سیستم پخش دیجیتال لیزری کردیم. از همین رو ویدیو پروژکتور لیزر فول HD با تکنولوژی DLP در سینما استقلال تهران نصب شده است.

وی ادامه داد: موسسه بهمن سبز برای همراهی بهتر در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، نوسازی و ارتقای سیستم‌های نمایش سینماهای تحت مدیریت خود را در دستور کار قرار داده است و به زودی با تبدیل سینما بهمن تهران به پردیس ۴ سالنه و افتتاح آن تا پیش از شروع جشنواره، سینماهای مردمی این رویداد را رونق می‌بخشد.

کد مطلب 4812483
زهرا منصوری

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