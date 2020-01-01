برگزاری نشست و کارگاره در حاشیه دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، بهنام زنگی دبیر بخش علمی پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران، درباره برگزاری این دوره گفت: بخش علمی پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران بر اساس تجارب برآمده از چهار دوره قبل برنامه ریزی شده است. مهم‌ترین دغدغه و شاید بتوان گفت؛ نارسایی آثار علمی دوره‌های قبل، عدم ارتباط مطلوب دستاوردها و پژوهش‌های علمی، با نیازمندی‌های دیوارنگاری بوده است.

زنگی، طراحی نشست‌ها و کارگاه‌های این دوره را بر مبنای ضرورت و نیازمندی دانست و بیان کرد: بنابراین، در دوسالانه پنجم سعی شده است نشست‌ها و کارگاه‌هایی بر اساس ضرورت و نیازمندی فعالان دیوارنگاری طراحی و برنامه‌ریزی شود. بدین ترتیب، علاقمندان می‌توانند علاوه بر ابعاد تئوری و علمی دیوارنگاری که در نشست‌های تخصصی به بحث گذاشته می‌شود، از طریق کارگاه‌های آموزشی پیش‌بینی شده، از آموزش‌های عملی لازم نیز برخوردار شوند.

وی، نشست‌های این دوره را دارای طیف متنوعی خواند و گفت: نشست‌های تخصصی پیش‌بینی شده برای دوسالانه، طیف متنوعی از موضوعات را دربر می‌گیرد. در نشست نخست با عنوان: «ارزیابی و آسیب‌شناسی روند دیوارنگاری شهر تهران (شناسایی مشکلات، چشم‌انداز و راه حل)» به بررسی وضعیت موجود و کاستی‌هایی که در زمینه طراحی، اجرا و بهره‌برداری دیوارنگاری در شهر تهران وجود دارد، پرداخته می‌شود. در نشست دوم با عنوان: «دیوارنگاری و هویت شهری – محله‌ای، برند شهر» به نقش و اهمیت هنرهای شهری به ویژه دیوارنگاری در معرفی و تقویت برند شهر و هویت آن در مقیاس، شهر، منطقه و محله اختصاص دارد. هدف این نشست معرفی و تشریح کارآیی دیوارنگاری در هویت‌بخشی به شهر و تقویت سیمای فرهنگی آن است.

دبیر بخش علمی پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران، ادامه داد: نشست سوم نیز با عنوان: «کیفی‌سازی و غنی‌سازی مضمونی آثار دیوارنگاری از ایده‌یابی تا اجرا» به نقد کیفی آثار دیوارنگاری شهر تهران از نظر طراحی، اجرا، مضمون و ارتباط با محیط می‌پردازد. در این کارگاه روش‌های ارتقای کیفیت آثار دیواری به بحث گذاشته می‌شود. کارگاه اصلی دوسالانه نیز با عنوان: «کارگاه تخصصی مدیریت اجرایی در پروژه‌های دیواری» به مباحث مواد زیست سازگار، مواد و مصالح بومی، مواد پایدار، مواد هوشمند نوین، روش‌های ارزیابی آثار، روش‌های بهره‌برداری و نگهداری، حقوق مالکیت معنوی آثار، جایگاه محوری شهر آثار شهر تهران در کشور و شناسایی و معرفی ضرورت‌های شهر تهران برای طراحی و اجرای آثار می‌پردازد.