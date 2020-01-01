میرباقری «سلمان فارسی» را کلید زد/ اصلانی و هدایتی مقابل دوربین

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری و تهیه‌کنندگی حسین طاهری پس از سال‌ها انتظار و پیگیری داوود میرباقری از سه روز قبل در شهداد کرمان آغاز شده است.

آغاز تصویربرداری این سریال از بیابان‌های اطراف کرمان در حالی است که هنوز علیرضا شجاع نوری بازیگر اصلی این سریال در نقش سلمان فارسی مقابل دوربین نرفته است.

در سکانس‌هایی که ضبط و تصویربرداری شده است، فرهاد اصلانی و محمدرضا هدایتی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

قرار است بعد از حدود ۱۰ الی ۱۲ روز تصویربرداری در کرمان، عوامل این پروژه به قشم بروند و ادامه پروژه را در آنجا به تولید برسانند.

سریال «سلمان فارسی» یکی از مهمتری پروژه‌های الف فاخر تلویزیون در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که داوود میرباقری از سال‌ها قبل و پیش از کارگردانی پروژه عظیم «مختارنامه» مترصد ساخت آن بود اما به دلایلی مدیران وقت سیما با او همراهی نکردند و حالا این پروژه در ابتدای دی ماه ۹۸ کلید خورده است.

میرباقری در سریال «سلمان فارسی» سه دوره از زندگی این شخصیت تاریخی را روایت می‌کند: دوره ایران باستان، بیزانس و صدر اسلام.