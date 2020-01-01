رمان «جاودانگان» چاپ شد/داستان آنهایی که از روز مرگشان آگاه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «جاودانگان» نوشته کلوئه بنجامین، نویسنده آمریکایی بهتازگی با ترجمه زهرا حسین تبریزی توسط انتشارات علمی منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
کلوئه بنجامین فقط دو رمان منتشر کرده اما با همین دو اثر توسط منتقدان و نویسندگان زیادی مورد تقدیر قرار گرفته است. کلوئه اصالتا اهل سانفرانسیسکو و فارغ التحصیل ادبیات از دانشگاه ویسکانسین است. رمان «آناتومی رویاها»ی او جایزه مهم ادنا فربر را از آن خود کرده است. «جاودانگان» تازه ترین اثر و محصول سال ۲۰۱۸ این نویسنده است که به دلیل داستان جذاب و پرکشش آن مدتها درصدر پرفروش ترین رمانهای آمریکا قرار داشت.
این رمان بهترین کتاب از نظر روزنامه واشنگتن پست و رادیو ان.پی.آر در سال ۲۰۱۸ بود. «جاودانگان» به بیش از سی زبان ترجمه شده است و اکنون ترجمه فارسی آن نیز در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
خلاصه داستان رمان «جاودانگان» به اینترتیب است:
آگاهی از زمان مرگ چهتاثیری بر روند زندگی شما خواهد گذاشت؟ سال ۱۹۶۹، در یک ساختمان استیجاری مخروبه و کثیف که در حاشیه شرقی و فقیرنشین نیویورک واقع شده بود، زن فالگیر خانه به دوشی زندگی میکرد که ادعا میکرد میتواند تاریخ مرگ افراد را پیشبینی کند. چهار فرزند خانواده گُلد برای شنیدن سرنوشت خود مخفیانه از خانه فرار کرده بودند تا زمان مرگ خود را از زبان آن زن کولی بشنوند. پیشبینیهای زن فالگیر و آگاهی از روز مرگشان، زندگی هر یک را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود و این چهار خواهر و برادر باید انتخاب میکردند که چگونه به زندگی خود ادامه دهند. اینکه باید با روز مرگشان کنار میآمدند و یا آن را نادیده میگرفتند و یا اینکه با آن مبارزه میکردند؟ و اما در آخر، آیا موفق به تغییر سرنوشت و روز مرگ خود میشوند؟
اینکتاب با ۳۶۹صفحه و قیمت 65 هزار تومان به چاپ رسیده است.
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