پیشنهاد طراحی یک جایزه به نام سردار سلیمانی در جشنواره موسیقی فجر

سیدمحمد میرزمانی آهنگساز و رهبر ارکستر پیشکسوت موسیقی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت سرافرازانه سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: یکی از مهم ترین وظایفی که همه هنرمندان ما در این برهه زمانی دارند این است که همگام با این شور و احساسی که میان هنرمندان پس از شهادت شجاعانه حاج قاسم سلیمانی به وجود آمده در این حرکت مردمی شرکت کرده و آثار مختلف هنری را خلق کنند. قطعا چنین اقدامی موجب می شود تا هنرمندان در کنار مردم با خلق آثار هنری تشریک مساعی داشته باشند.

وی ادامه داد: شهید سردار حاج قاسم سلیمانی دارای ابعاد شخصیتی بسیار متفاوت و چند وجهی بود که اصلا نمی توان وی را به عنوان رزمنده ای تک بعدی نگاه کرد. او در عین مردم داری، دارای مهربانی و عطوفت فرمانده ای قاطع با همتی بالا بود که هم شناخت بسیار بالا و کاملی از مسائل نظامی داشت و هم در رفتار و کردارش یک انسان عالی بود. اتفاقا از این جهت است که هنرمندان فعال عرصه های مختلف می توانند با در نظر گرفتن این ابعاد شخصیتی والا و بسیار ارزشمندی که از این سردار رشید انقلاب اسلامی سراغ داریم نسبت به تولید آثار متنوع فرهنگی هنری به ویژه در حوزه موسیقی اقدام کنیم. کما اینکه امروز این اقدام می تواند یکی از مهم ترین فعالیت های ما برای ثبت و ماندگاری نام قاسم سلیمانی باشد.

این آهنگساز و رهبر ارکستر در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: به اعتقاد امروز بسیاری از ارکسترهای ما به ویژه مجموعه هایی چون ارکستر ملی ایران، ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما می توانند از این پس در تولید آثار موسیقایی متعدد پیرامون ابعاد مختلف شخصیت حاج قاسم سلیمانی کارهای زیادی را تولید کنند. کما اینکه چنین رویکردی باید از همین روزها آغاز شود و اوج آن نیز با اجرای چند برنامه در جشنواره موسیقی فجر همراه باشد. قطعا و یقینا لازم است تا پس از این دوران درباره این شخصیت بزرگ انقلاب کارهای زیادی در عرصه موسیقی انجام داد چرا که این شخصیب دربرگیرنده ابعاد گسترده ای است و موسیقی می تواند ظرفیت خوبی برای تولید آثار فرهنگی مرتبط با وی باشد.

میرزمانی در پایان صحبت هایش پیشنهاد داد: من قطعا با وضعیت بودجه موجود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آشنا هستم و می دانم اکنون همه نهادهای دولتی به لحاظ اقتصادی در شرایط ویژه ای هستند اما با تمام این اوصاف پیشنهاد می کنم تا با یک برنامه ریزی منظم و منسجم شرایطی را فراهم کنند تا در یک بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر جایزه ای مزین به نام سردار حاج قاسم سلیمانی طراحی شود که فکر می کنم از هم اکنون جای خالی آن حس می شود و امیدوارم شرایط به گونه ای باشد که این جایزه در جشنواره موسیقی فجر امسال وجود داشته باشد.