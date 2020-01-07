  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۸

معاون دبیر کل حزب الله لبنان در تشییع سردار سلیمانی حضور یافت

معاون دبیر کل حزب الله لبنان در تشییع سردار سلیمانی حضور یافت

کرمان - شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم تشییع سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان از جمله میهمانان حاضر در مراسم تشییع و وداع سپهبد شهید قاسم سلیمانی است.

همچنین وزیر اوقاف و جمعی از مسئولان و علمای سوری در این آئین شرکت کرده اند.

میهمانانی از کشورهای اسلامی از جمله لبنان، یمن افغانستان، پاکستان، هندوستان، عراق، سوریه، فلسطین و برخی از کشورهای عربی و آفریقایی در این آئین حضور دارند.

فرماندهان و نیروهای جبهه مقاومت از تیپ فاطمیون، حزب الله لبنان و حشدالشعبی در مراسم تشییع و تدفین سیدالشهدای مقاومت حضور گسترده دارند.

همچنین عاشقان سید الشهدای مقاومت از افغانستان در جمع تشییع کنندگان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حضور دارند.

کد مطلب 4819071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها