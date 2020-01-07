معاون دبیر کل حزب الله لبنان در تشییع سردار سلیمانی حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان از جمله میهمانان حاضر در مراسم تشییع و وداع سپهبد شهید قاسم سلیمانی است.

همچنین وزیر اوقاف و جمعی از مسئولان و علمای سوری در این آئین شرکت کرده اند.

میهمانانی از کشورهای اسلامی از جمله لبنان، یمن افغانستان، پاکستان، هندوستان، عراق، سوریه، فلسطین و برخی از کشورهای عربی و آفریقایی در این آئین حضور دارند.

فرماندهان و نیروهای جبهه مقاومت از تیپ فاطمیون، حزب الله لبنان و حشدالشعبی در مراسم تشییع و تدفین سیدالشهدای مقاومت حضور گسترده دارند.

همچنین عاشقان سید الشهدای مقاومت از افغانستان در جمع تشییع کنندگان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حضور دارند.