به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سلام، ای ستارهها» با تصویرگری کمال جناب و مریم حجت از کتابهای قدیمی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
این کتاب در سال ۱۳۵۸ از سوی انتشارات کانون به چاپ رسیده و شمارگان آن تاکنون به بیش از ۲۴۰ هزار نسخه رسیده است.
در خلاصه داستان این کتاب علمی آمده است: «یک روز، سنگهای دشت که از خواب بیدار شدند، چشمشان به یک تکه از خورشید افتاد که روی زمین افتاده بود. پس از پرسوجو، متوجه شدند که نام آن تکه خورشید، الماس است. آنگاه مشتاق شدند راز زندگی او را بدانند. الماس هم سرگذشت و سفر طولانی خود به اعماق زمین را برای آنها گفت. اما این پایان راه او نبود، بلکه… ه.»
کتاب «سلام، ای ستارهها» با قطع خشتی و در ۲۴ صفحه رنگی مناسب کودکان بالای ۱۱ سال است.
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهتازگی کتابهایش را با شمارگان ۲ هزار و۵۰۰ نسخه در هر بار انتشار راهی بازار نشر میکند و اکنون کتاب «سلام، ای ستارهها» ۱۵ بار دیگر در مجموع در ۳۷ هزار و ۵۰۰ نسخه منتشر شده است تا جمع آن به ۲۴۰ هزار نسخه برسد.
این کتاب با قیمت ۸ هزار تومان در فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور و مجموعه شهر کتاب در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
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