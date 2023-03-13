مجموعه علمی و چهار جلدی لوکا نوولی بازنشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه چهار جلدی «سلام، من صفر هستم»، «سلام، من زمان هستم»، «سلام، من زمین هستم» و «سلام، من ربات هستم» به نویسندگی و تصویرگری لوکا نوولی برای چهارمین مرتبه بازنشر شد.

این مجموعه‌ی علمی با ترجمه حسین ابوالقاسمی و علی خاکبازان برای اولین بار در سال ۱۳۹۷ از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد و اکنون در سال ۱۴۰۱ به چاپ چهارم رسیده است.

نویسنده در این کتاب‌ها حاصل ۳۰ سال تحقیق و پژوهش خود را به زبانی ساده، طنازانه و جذاب برای گروه سنی بالای ۹ سال (نونهال) بیان و توجه تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان را به این موضوع‌ها جلب کرده است.

«سلام، من صفر هستم» داستان واقعی «هیچ» ی است که میلیون‌ها میلیون ارزش دارد. در این کتاب مخاطبان با موضوع‌هایی همچون هیچ، تاریخچه‌ی علامت‌گذاری، تولد عدد صفر، شیوه‌ی برخورد اقوام مختلف با این عدد، به کارگیری عدد صفر در هندسه و… آشنا می‌شوند.

نویسنده در کتاب «سلام، من زمان هستم» با عنوان فرعی «داستان واقعی یک همسفر» با جمله‌ها و تصاویر طنز مخاطبان را با داده‌ها و مستندات علمی و تاریخی آشنا می‌کند و تلاش کرده است ضمن پرداختن به قوانین و نظریه‌های مرتبط با «زمان»، با سفر به گذشته و آینده اثری جذاب را به خوانندگان ارائه دهد.

«سلام، من زمین هستم» داستان واقعی یک سیاره‌ی منحصر به‌فرد است که تاریخ کره‌ی زمین را به زبانی جذاب و طنزگونه روایت می‌کند. در این کتاب به مواردی همچون پیدایش زمین، ساختار اتمی کره‌ی زمین، تغییرات آب و هوایی، انفجار بزرگ و پیدایش حیات بر روی این کره اشاره دارد.

«سلام، من ربات هستم» داستان واقعی یک دوست الکترونیکی است که از زبان یک ربات غیرمعمولی، به پیدایش ربات‌ها، انواع و توانمندی این موجودات می‌پردازد. رایانه‌ها، اسباب‌بازی‌ها و انواع ماشین‌ها در این کتاب مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.

حق نشر این آثار از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ناشر ایتالیاییFrancesco Brioschi Editore خریداری شده است.

این کتاب‌ها با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه به تازگی از سوی انتشارات کانون منتشر شده است و پیش‌تر نیز ۹ هزار و ۷۰۰ نسخه از این آثار به چاپ رسیده بود.

هرکدام از این‌کتاب‌ها با قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه شده‌اند.