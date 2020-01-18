برگزاری ۴۰۰ عنوان برنامه فرهنگی از ابتدای سال جاری در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد امینیان عصر شنبه در جلسه مشترک انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان نهاوند با اشاره به عملکرد اداره کتابخانههای شهرستان نهاوند گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی شامل ۳ نمایشنامه خوانی ویژه با حضور نمایشنامه خوانان برجسته شهرستان در مناسبتهای مختلف همچون هفته کتاب و غیره در شهرستان اجراشده است.
وی با اشاره به برگزاری بیش از ۱۲۰ نشست کتابخوان باهدف ترویج فرهنگ خواندن کتب خوب و مفید، گفت: در این راستا مسابقات متنوع فرهنگی برای تمامی اقشار جامعه بهویژه کودکان و نوجوانان شامل مسابقه آنلاین کتابخانه از بیانیه گام دوم انقلاب، مسابقه هایکو کتاب، نمایشگاههای متعدد فرهنگی بهویژه نمایشگاه خوشنویسی از آثار نویسندگان بومی شهرستان نیز برگزارشده است.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی نهاوند ادامه داد: نمایشگاه کتابت آیات وحی به مناسبت هفته وحدت، برگزاری برنامههای ویژه برای گرامیداشت مقام سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی که در تمامی کتابخانههای عمومی صورت گرفت و برگزاری نمایشگاههای کتاب مرتبط با سردار شهید، خرید کتب مرتبط با مقام شامخ سردار شهید برای کتابخانههای عمومی باهدف شناساندن هرچه بهتر سردار انجام شد.
وی افزود: امیدواریم با هماهنگی و حمایتهای همهجانبه مسئولین شهرستان بتوانیم جایگاه فرهنگی شهرستان نهاوند در بحث مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را به آنچه شایستهتر است برسانیم.
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