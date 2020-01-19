احمدعلی بابایی مشاور دبیر هیأت عالی نظارت و رئیس گروه صدور و نظارت بر مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فروشندگان و واردکنندگان باید با قدرت بیشتری کنار دپارتمان اسباب بازی اتحادیه صنف خرازی تهران قرار بگیرند. این انسجام و در کنار یکدیگر قرار گرفتن برای تحقق خواسته‌های آنها ضروری است.

وی افزود: اتحادیه صنف خرازی فروشان با توجه به قدرت علمی و حقوقی که دارد، می‌تواند به‌عنوان لیدر صنف اسباب‌بازی، کل موضوع اسباب بازی را مدیریت کند. پیشنهاد من این است که طی یک جلسه هم‌اندیشی، دپارتمان اسباب‌بازی از کل اتحادیه‌هایی رسته اسباب‌بازی کشور دعوت کند و آنها را در جریان مطالعات و کار پژوهشی خود قرار دهد.

این‌مشاور وزارت صنعت در ادامه گفت: بهتر است فروشندگان و واردکنندگان اسباب‌بازی برای رسیدن به اهدافشان، از حضور اتحادیه‌های رسته اسباب‌بازی کشور استفاده کنند زیرا درخواست‌هایی که اعضای صنف اسباب‌بازی دارند، مطالبات کل رسته اسباب‌بازی است، حقوقی حقه که تاکنون مهجور مانده است. ما هم برای تحقق حقوق قانونی به آنها کمک خواهیم کرد و اگر خواست‌های آنها به اطلاع تمام تشکل‌های صنفی این رسته برسد، مسلماً بخش اعظمی از آن محقق خواهد شد.

بابایی در پایان با اشاره به عدم حضور اعضای هیئت رئیسه کل اتحادیه‌های ایران در نشستی که دپارتمان اسباب بازی صنف خرازی‌فروشان برگزار کرده بود، گفت: دپارتمان اسباب‌بازی این قدرت را دارد که میزبان کل اتحادیه‌های رسته اسباب‌بازی شود. من این قدرت علمی و همراهی را از نزدیک مشاهده کردم.