  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۸

صنعت پور امیری در گفتگو با مهر:

«مکتب سلیمانی» مکتب اطاعت محض از امر ولایت است

«مکتب سلیمانی» مکتب اطاعت محض از امر ولایت است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ستاد ارتش گفت: «مکتب سلیمانی»، مکتب حضور مستمر و جهادی در عرصه نبرد حق علیه باطل، نه ترسیدن از دشمن و اطاعت محض از امر ولایت است.

حجت الاسلام حسین صنعت پور امیری، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ستاد ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: سردار حاج قاسم سلیمانی درس آموخته مکتب عاشورا و پیروی ابا عبدالله حسین (ع) بود. مکتب حاج قاسم سلیمانی، مکتب حضور مستمر و جهادی در عرصه نبرد حق علیه باطل، نترسیدن از دشمن و اطاعت محض از امر ولایت است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ستاد ارتش با بیان اینکه مهمترین لغزش‌ها، دنیا طلبی و مهمترین جهش در حوزه معنوی دل کندن از دنیاست، خاطر نشان کرد: سپهبد شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه روحیه جهادی داشت و از دنیا دل کند و شاید بتوان این گونه گفت که او اگر در کربلا حضور داشت از یاران اباعبدالله الحسین (ع) بود.

کد مطلب 4832712
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها