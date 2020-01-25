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۵ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۲۸

به باور یک چهارم مردم آمریکا؛

ترامپ باید به جرم شهادت سردار سلیمانی در دیوان کیفری محاکمه شود

ترامپ باید به جرم شهادت سردار سلیمانی در دیوان کیفری محاکمه شود

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد از هر ۴ آمریکایی، یک نفر بر این باور است که ترامپ باید به دلیل ارتکاب جنایت جنگی علیه سردار سلیمانی، در دیوان کیفری بین‌المللی محاکمه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی که به تازگی از سوی «بیزینس اینسایدر» انجام شده نشان می‌دهد که بیش از یک چهارم آمریکایی‌ها بر این باورند که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، باید از بابت شهادت سردار قاسم سلیمانی، در دیوان کیفری بین‌المللی به جرم ارتکاب جرایم جنگی محاکمه شود.

گفتنی است ایران پیشتر گفته بود که موضوع شهادت سردار سلیمانی را در این دیوان پیگیری خواهد کرد.

به گفته بیزینس اینسایدر، از مجموع یک هزار و ۸۳ آمریکایی شرکت‌کننده در نظرسنجی، ۲۷.۴ درصد خواهان محاکمه ترامپ در دیوان کیفری بین‌المللی هستند.

ارتش تروریستی آمریکا در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی) با تعدی به خاک عراق، سردار سلیمانی را که نقشی بسزا در مبارزه با داعش و تامین امنیت منطقه داشت، به اتهام تدارک حمله علیه منافع منطقه‌ای واشنگتن، به شهادت رساند.

کد مطلب 4834164
مریم خرمایی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
      1 1
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      مبارزین همیشه در دل مردمان جای دارند و از افتخارات کشورهای مبارز است که با جهل و بی سوادی می جنگند. دورود به شرف و قدرت ایرانیان که همواره با فرهنگ جهل و بی دینی می جنگند
    • مردم دوست IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
      2 1
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      به نام خدا. سلام. فارغ از همه مسائل آقای دونالد ترامپ مشهور به ترامپ قاتل آقای قاسم سلیمانی مشهور به سردار سلیمانی است و به طور مستقیم به این کار اعتراف کرده است. بنابراین باید محاکمه و مجازات شود. تمام
    • محمد IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
      0 0
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      ترامپ با این کارش دشمنی شیعیان را با امریکا ابدی کرد برخورد تاریخی که با یزید داریم با ترامپ و هم پالکی هایش خواهیم داشت
    • علی IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
      0 1
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      چرا مسئولان پرونده ترور شهید سلیمانی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع ندادند؟ مهم نیست برایشان؟ امریکا مجاز به انجام این کارهاست؟!
    • IR ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
      0 0
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      شهادت سردار سلیمانی به قول پمپئو نقشه بنیامین نتانیاهو بود! که توسط ترامپ به مرحله اجرایی رسید!

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