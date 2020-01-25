ترامپ باید به جرم شهادت سردار سلیمانی در دیوان کیفری محاکمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی که به تازگی از سوی «بیزینس اینسایدر» انجام شده نشان میدهد که بیش از یک چهارم آمریکاییها بر این باورند که دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور، باید از بابت شهادت سردار قاسم سلیمانی، در دیوان کیفری بینالمللی به جرم ارتکاب جرایم جنگی محاکمه شود.
گفتنی است ایران پیشتر گفته بود که موضوع شهادت سردار سلیمانی را در این دیوان پیگیری خواهد کرد.
به گفته بیزینس اینسایدر، از مجموع یک هزار و ۸۳ آمریکایی شرکتکننده در نظرسنجی، ۲۷.۴ درصد خواهان محاکمه ترامپ در دیوان کیفری بینالمللی هستند.
ارتش تروریستی آمریکا در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی) با تعدی به خاک عراق، سردار سلیمانی را که نقشی بسزا در مبارزه با داعش و تامین امنیت منطقه داشت، به اتهام تدارک حمله علیه منافع منطقهای واشنگتن، به شهادت رساند.
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