گردشگری ظرفیتی چشمگیر برای توسعه قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مبارک قدم صبح شنبه در جلسه شورای که در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: توسعه و ایجاد رونق اقتصادی از چند بخش قابل انجام است که از جملهی آنها کشاورزی و صنعتی است.
وی افزود: با توجه به کمبود منابع آبی و همچنین وضعیت اعتبارات به عنوان نیازهای اصلی در جهت بکارگیری ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی در استان قزوین، یکی از بهترین و پایدارترین راهها توجه به بحث گردشگری است.
مبارک قدم اضافه کرد: توجه به ظرفیتهای بسیار زیاد استان قزوین در بخشهای تاریخی و طبیعی و همچنین موقعیت قرارگیری استان در کریدورهای شمال به جنوب و غرب به شرق، باید در همه طرحها و برنامه در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم از این ظرفیتها بهرههای بیشتری ببریم.
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان گفت: تکمیل پروژههای زیرساخت در بخش حمل و نقل و همچنین تقویت الزامات گردشگری از مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی همچنین عنوان کرد: اجرای کامل طرح اقدام ملی مسکن در قزوین و استفاده از همه ظرفیت پیش بینی شده برای احداث واحدهای مسکونی، هم میتواند چرخه اقتصاد و اشتغال را در استان به گردش درآورده و علاوه بر رفع نیازهای مسکن، بخشی از مشکلات را نیز حل کند.
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