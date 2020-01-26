راه ارتباطی ۱۰۵ روستای کردستان بازگشایی شد

دانش زندی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات بازشگایی راه ارتباطی ۱۰۵ روستای محاصره در برف از صبح روز گذشته آغاز شده بود که پس از ۲۴ ساعت تلاش شبانه روزی راهداران تمامی این مسیرها تا صبح امروز بازگشایی شدند.

وی افزود: این روستاها در شهرستان های دیواندره، دهگلان، بانه، سروآباد، قروه و کامیاران قرار داشتند که راه ارتباطی چند مورد از این روستاها چندین بار بازگشایی شد و به دلیل شدت بارش ها و کولاک شدید مجدداً مسدود شده بود.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان ادامه داد: شهرستان دیواندره با ۴۰ روستا بیشترین تعداد راه مسدودی را داشت و پس از آن دهگلان با ۳۰ روستا، سروآباد با ۱۵ روستا، بانه با ۱۰ روستا، کامیاران با هشت روستا و قروه دو روستا در رتبه های بعدی قرار داشتند.

زندی یادآور شد: در حال حاضر تمامی راه های ارتباطی روستایی، فرعی و اصلی در سطح استان کردستان باز هستند و تردد در تمامی این راه ها بدون مشکل در جریان است.