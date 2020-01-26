به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی ماده ۶ این طرح به تصویب رسید.

بر اساس این ماده هزینه های انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:

۱-هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه های متعارف ستاد

۲-هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی

۳-هزینه های تبلیغات مجاز

۴-هزینه و حق الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیت های انتخاباتی

۵-بر اساس تبصره این ماده سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی، ممنوع و در حکم خرید و فروش رای محسوب می شود

فرمانداری ها و بخشداری های مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات مرتبط را به مراجع قضایی صالح و هیات های اجرایی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند.