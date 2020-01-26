لزوم اتصال مرکز تحقیقات دانشکده های پرستاری به شبکه ملی تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حضرتی بر اهمیت ارتباط بین دانشکده‌های پرستاری و استفاده از تجربیات موفق یکدیگر تاکید کرد و گفت: شبکه ملی تحقیقات پرستاری در حال حاضر نقش حلقه اتصال مراکز تحقیقاتی پرستاری را دارد و هم اکنون ۱۶ مرکز تحقیقات پرستاری در ایران وجود دارد که تشکیل یک شبکه ملی تحقیقات را داده‌اند.

حضرتی در جریان سفر به استان هرمزگان ضمن بازدید از دانشکده پرستاری و مامایی بندرعباس در دیدار رئیس و اعضای هیأت علمی این دانشکده از تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه دانشکده قدرانی کرد و اظهارداشت: بسیار خوشحالم که این دانشکده در ساختمانی با فضا و موقعیت خوب و تجهیزات مناسب ساخته شده و امیدوارم با پشتڪار و همتی که در شما می بی نم این فضا و این محیط خوب خروجی مطلوبی داشته باشد.

دکتر حضرتی با بیان اینکه در حال حاضر استاندارد قابل قبول استاد به دانشجو یک (استاد) به ۲۰ (دانشجو) مطرح شده است، بنابراین دانشکده باید تلاش کند تا با جذب هیأت علمی هر چه سریع‌تر در جهت حفظ این استاندارد اقدام نماید. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از اعضای هیأت علمی این دانشکده در نزدیک به بازنشستگی هستند اقدام این امر فوریت و ضرورت بیشتری دارد.

وی ضمن بر بروزرسانی کتابخانه این دانشکده‌جهت دسترسی دانشجویان با تازه‌های علمی تاکید کرد و افزود: نیاز هست کتابخانه دانشکده به تازه‌های نشر پرستاری تجهیز شود و در همین خصوص از ۳۸ مجله تخصصی پرستاری که در کشور منتشر می‌شود نیز بهره برده و دانشجویان را با این مجلات آشنا سازد.

حضرتی بر لزوم ارتباط بین اعضای هیأت علمی در دانشکده و مدیران پرستاری در بالین تاکید کرد و افزود: در هر دانشگاه که فاصله بین تئوری و بالین با تعاملات نزدیک پرستاران در آموزش و بالین کم شده است ما مشکلات کمتری در حوزه بالین و آموزش داریم و کیفیت آموزشی دانشجویان پرستاری مطلوب‌تر و رضایت بخش تر است.

در این بازدید دکتر لیلا عظیمی سرپرست دفتر ارتقای سلامت وزارت بهداشت، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشڪی هرمزگان و اعضای هیأت مدیره نظام پرستاری بندرعباس دڪتر حضرتی را همراهی کردند.