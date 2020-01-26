حسن خوشخو در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص استقرار مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به ابتلاء به ویروس کرونا در فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: مقررات وزارت بهداشت این نیست که مسافر وقتی وارد فرودگاه شد، قرنطینه شود؛ اما اگر وزارت بهداشت و مأموران بهداشت مرزی به مسافری مشکوک شود که ممکن است مبتلا به این ویروس باشد، مستقیماً به بیمارستانی که مشخص شده، منتقل خواهد شد.

وی افزود: احیاناً اگر مشکلی در تسهیلات فوریت‌های پزشکی باشد یا آمبولانس در دسترس نباشد، این بیمار در اتاقی به مدت کوتاه نگهداری می‌شود تا آمبولانس خود را به فرودگاه برساند. از این فضاها در فرودگاه امام خمینی (ره) به اندازه کافی داریم.

معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ادامه داد: نه در مقررات وزارت بهداشت و نه در مقررات بین المللی در فرودگاه‌ها چیزی به اسم قرنطینه وجود داشته باشد؛ اگر شواهدی دال بر وجود بیماری خاص که احتمال سرایت آن بالاست، وجود داشته باشد، باید بلافاصله به بیمارستان منتقل شود؛ در هیچ جای دنیا این فرد را قرنطینه نمی‌کنند؛ ما هم این کار را نمی‌کنیم.

وی اظهار داشت: ما روزانه ۴ پرواز از مبدأ چین به ایران داریم که از روز نخست فراگیر شدن این بیماری، تمهیداتی برای مقابله با آن اندیشیده ایم و همکاران ما ۲۳ ساعته مستقر شده اند و پروازهای ورودی از چین به صورت ۱۰۰ درصد معاینه می‌شوند که پس از تأیید سلامت آنها، اجازه ورود به کشور به آنها داده می‌شود؛ اگر مورد مشکوکی هم دیده شود، بلافاصله به اورژانس اطلاع می‌دهیم تا مسافر مشکوک به کرونا مستقیماً به بیمارستان منتقل شود.

خوشخو گفت: از مسافران سایر کشورهایی که در آنها گزارشهایی دال بر مشاهده بیماری کرونا وجود دارد نیز به صورت تصادفی نسبت به معاینه مسافران ورودی از این کشورها اقدام می‌کنیم، اما در خصوص مسافران ورودی از چین به صورت خاص و ۱۰۰ درصدی و ۲۴ ساعته، معاینه انجام می‌شود.