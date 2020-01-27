نباید با صندوق رأی قهر کنیم/گلایه هم دارید، در انتخابات شرکت کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور خطاب به مردم با تاکید بر اینکه نباید با صندوق قهر کرد و امروز روزی است که باید پای صندوق رأی رفت، گفت: من هم نامه‌های لازم را نوشته ام اما همه باید تلاش کنیم رقابتی بودن انتخابات را درست کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مردم باید مطمئن شوند رأی آنها کم و زیاد نمی‌شود و مشارکت، نظارت، سلامت و امنیت انتخابات و ایجاد نشاط در جامعه یک وظیفه همگانی است، اظهارداشت: اگر می‌گویند مجلس بعدی صددرصد مال آنها است، بگذارند لااقل یک رقابت شکل بگیرد و مشارکت باشد، مجلس هم مال آنها و نوش جانشان.

روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به معطل ماندن برخی لوایح و مصوبات مجلس اشاره کرد و با بیان نقش مهم این لوایح و مصوبات در حفظ منافع ملی ایران و ناکام گذاشتن طرح‌های دشمنان، گفت: نمی‌شود لایحه دولت و مصوبه مجلس بین زمین و آسمان بماند و روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شود.

رئیس جمهور تاکید کرد: نباید با شعار منافع ملی زیرپا گذاشته شود و نباید بگذاریم ترامپ و تروریست‌های کاخ سفید رابطه ایران و بانک‌های جهان را قطع کنند.

متن کامل سخنان رئیس‌جمهور در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین

ایام مبارک است به نام بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه کبری (ع) که او الگوی بزرگ برای همه زنان جامعه و الگوی تقوا، ایستادگی و مقاومت، بیان حق در مقطع بسیار سخت و مشکل و دفاع از اسلام و آزادی بود و همه افتخار می‌کنیم که محبت خاندان رسالت، پیامبر و اهل بیت او و اصحابش در دل همه ما جای گرفته است.

اساس دین همان عشق است. پیغمبر (ص) فرمود: دین همان عشق و محبت نسبت به خداوند، پیامبران، ائمه هدی (ع) و صالحان است. قلب ما باید با خداوند و خاندان رسالت پیوند بخورد. پیوند قلبی و احترام واقعی همان محبت است. عشق واقعی آن است که معشوق را بشناسیم و برای رسیدن او سر از پا نشناسیم و بزرگترین هدف ما قرب و نزدیکی به معشوق باشد و بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران این نعمت بزرگ را خداوند به ما عنایت کرده است. مردم ما در همه ایام خاص، این عشق را به خداوند، پیامبر و ائمه هدی (ع) نشان می‌دهند که عاشورا و اربعین و ماه رمضان و فاطمیه یک نمونه است. این مسیر می‌تواند مسیر هدایت ما باشد، این حب و عشق اگر در حد واقعی‌اش بود، ما را از هر محبت و هر متاع کوچک باز می‌دارد.

آن کسی که معشوق بزرگ دارد و برای او تلاش می‌کند، آن وقت متاع دنیا و مسائل کوچک و مسائل جزئی او را از آن راه باز نمی‌دارد. همه دنیا همین است، قرآن می‌گوید ما شما را وسیله آزمایش همدیگر قرار دادیم.

کاندیدا وسیله آزمایش برای هیأت اجرایی، کاندیدا و هیأت اجرایی وسیله آزمایش برای هیأت نظارت، همه‌شان برای آزمایش برای شورای نگهبان و همه برای آزمایش در روز انتخابات.

خدا می‌پرسد که حالا صبر، تحمل، شکیبایی و ایستادگی دارید در این آزمایش بزرگی که شما را در زندگی در برابر این آزمایش عظیم و بزرگ قرار دادیم.

شرایط امروز ما با همیشه متفاوت است. الان ما در آستانه سی و هفتمین انتخابات ملی هستیم. از آن انتخابات اولی که در فروردین سال ۵۸ که با همه پرسی و رفراندوم شروع شد چون بعضی از کلمه رفراندوم خوش‌شان نمی‌آید. پایه انتخابات ما از رفراندوم و از همه پرسی شروع شده است.

پایه اصلی نظام ما روی رفراندوم است. آن همه پرسی اول بود که تعیین کرد، نظام ما جمهوری اسلامی است و همان همه‌پرسی اول بود که به ما گفت که دو چیز را تا پایان این نظام مد نظر قرار دهید؛ اسلامیت و جمهوریت و لذا مردم رأی دادند به جمهوری اسلامی.

همه ما باید پاسدار اسلام و جمهوریت باشیم. یعنی پاسدار رضایت عامه، پاسدار نظر مردم و پاسدار خواست مردم. به همین رأی دادیم.

نظام ما از دهم و یازدهم فروردین ۵۸ شروع شد که دو روز. شایدم یکبار در تاریخ کشور ما بود که ۲ روز، روز انتخابات بود دهم و یازدهم و دوازدهم هم به عنوان روز جمهوری اسلامی اعلام شد.

اتفاقاً یک پایه قانون اساسی ما هم همه پرسی است. یعنی قانون اساسی هم بعد از انتخابات اعضای خبرگان قانون اساسی دومرتبه با همه پرسی و رفراندوم، قانون اساسی شد. در بازنگری هم باز با همه پرسی و رفراندوم قانون اساسی شد، این را تأکید می‌کنم برای اینکه اخیراً بعضی‌ها نسبت به این کلمه همه پرسی حساسیت پیدا کرده اند و بعضی از حساسیت‌ها نه به اندازه کرونا خطرناک است و آدم باید مواظب باشد که این بیماری سرایت نکند و یک اصل مهم و اساسی را که در کشور ما و در قانون اساسی ما است، نظر دیگری نسبت به آن پیدا نکنیم.

قانون اساسی پایه کار ما است، بدون استثنا مشروعیت همه ما از قانون اساسی است و مشروعیت قانون اساسی و همه قوانین و مقررات، از آرا و رأی مردم است. البته در چارچوب موازین اسلام که همه ما به چارچوب موازین اسلام متعهد و معتقد هستیم.

همانطور که اشاره شد ما از مشروطه با مسأله آرا و رأی مردم و انتخابات و مجلس آشنا شدیم. حالا آن روز مجلس شورای ملی و امروز مجلس شورای اسلامی. آن همه فداکاری‌ها در مشروطه برای این بود که رأی و آرا ملی حاکم شود. حاکمیت ملی یکی از اهداف مهم مشروطه و انقلاب اسلامی ما بود. مردم بر سرنوشت خویش حاکم شوند و البته خداوند که معلوم او خالق ما است.

اینکه ما بر سرنوشت‌خودمان حاکم هستیم آن هم خداوند فرموده و آن هم امر و دستور خداست، ما بر خود حاکمیت داریم و حاکمیت ملی را کسی نمی‌تواند نقض کند، یک مقطعی گذشت، البته انقلاب مشروطه از مسیر خودش منحرف شد، استبدادگران آمدند و مسلط شدند و بعد انتخابات تشریفات انتصابات شد.

بزرگترین خطر برای دمکراسی و حاکمیت ملی آن روزی است که انتخابات تشریفات شود. جای دیگری انتصاب بفرمایند و بعد مردم پای صندوق بروند بخواهند تشریفات انتخابات را انجام دهند. خدا نکند یک همچون روزی برای کشور ما پیش بیاید، چون در زمان رژیم گذشته یادتان است که در حوزه‌های انتخابیه یک عده‌ای می‌آمدند ولی همه می‌دانستند که وکیل چه کسی است می‌گفتند فلانی است و از تهران تعیین شده است. آن وقت ما شهرستانی بودیم می‌گفتند از تهران فلانی تعیین شده است. به هر کسی می‌خواهید رأی دهید مردم هم می‌دانستند به هر کسی رأی بدهند و هر کاری می‌خواهند بکنند همان آقایی که تهران به قول آنها که می‌گفتند تهران گفته، همانی که تهران می‌گفت از صندوق در می‌آمد.

این خطر بزرگی بود که ملت ما را تهدید کرد. مردم چرا انقلاب کردند، یک دلیل انقلاب مردم ما این بود که خودشان بر سرنوشت خودشان حاکم شوند، حاکمیت ملی یکی از پایه‌های حرکت انقلابی ما بود.

رسیدیم به انقلاب اسلامی دیگر معلوم شد که این جور نیست که تهران تصمیم بگیرد. مردم تصمیم گیر هستند، پای صندوق می‌آیند و به آن کسی که می‌خواهند رأی می‌دهند.

حالا اگر می‌خواهیم برویم پای صندوق، رأی بدهیم. به شما می‌گویند بروید وارد یک فروشگاه بزرگ شوید و یک جنسی را انتخاب کنید، اگر یک جنس بیشتر نیست، یک مارک هم بیشتر نیست، دیگر انتخاب لازم نیست، دیگر بزرگ خانواده لازم نیست برود فروشگاه، یک بچه هم برود، یک مارک است دیگر می‌گویند این جنس را برداریم پول را بده و بیا. دیگر نیازی نیست.

بسیار مهم است که مردم احساس کنند باید میان چند نمونه یکی را برگزینند این می‌شود انتخابات، حالا اگر در تمام حوزه‌های انتخابیه سلیقه‌ها و افکار و مذاهب و قومیت مختلف، همه حضور داشته باشند طرف می‌رود انتخاب می‌کند حالا هر که آمد و هر کسی که انتخاب شد.

اگر بنا شد ما کشوری داشته باشیم، - مثال می‌زنم ممکن است با واقعیت این مثال من فاصله داشته باشد - فرض کنید کشوری داریم که در آن ۳ تا سلیقه وجود دارد، یک سلیقه، سلیقه اصولگرا، یک سلیقه اصلاح‌طلب و یک سلیقه اعتدال‌گراست. گفتم مثال می‌زنم، ممکن است ۴ یا ۵ گروه باشد.

اگر روی این فرض، جامعه ما سه نوع سلیقه داشت، آن وقت توی انتخابات، یک سلیقه فراوان و یکی دیگر یک دانه را باید با ذره بین و تلسکوپ در آسمان هفتم پیدایش کرد و یک سلیقه هم که اصلاً نیست و وجود ندارد.

در چنین شرایطی گفتم مثال می زنم ان شاءالله که اینجا اینطور نیست. اگر چنین چیزی در یک شرایطی بوجود آمد آن وقت انتخابات، کلمه و اجرای انتخابات، ببینید. شک نکنید قدرت ما با حضور مردم است و ما کسی و چیزی نیستیم. تازه اگر یک کشوری بودیم که به یک ابرقدرت وصل بودیم باز آن ابرقدرت روزی که اخم می‌کرد ما را ول می‌کرد.

آن قدرتی که قدرت دائم برای یک ملت هست حضور ملت است. شما چطور در دی سال ۹۶ در برابر یک گروه، ملت ما پیروز شد. ملت ما به صحنه آمد. یک عده آمدند و شلوغ کردند، زدند و یک کارهایی کردند، حالا ممکن بود در آنها یک عده‌ای معترض، یا غیرمعترض باشند، کاری به ۹۶ ندارم چون ۹۶ جزو روزهای تلخ تاریخ ماست که هیچ وقت یادم نمی‌رود و این دی سال ۹۶ بود که ترامپ را پررو کرد که در برابر ایران بایستد و دشمنان ما را تشویق کرد.

حال یک عده آمدند با هدف دیگری و نمی‌فهمیدند که چه کار می‌کنند، ما در برابر این حوادثی که در روزهای مختلف پیش آمد به چه چیز افتخار کردیم، به کدام قدرت تکیه کردیم؟ مردم ما بودند به خیابان آمدند. آن روز که ما مردم را دعوت کردیم در ۹۶ به خیابان بیایند همه جواب دادند و در ۹۸ همه را دعوت کردیم که به خیابان بیایند جواب بدهند آن وقت هم ما گفتیم که فقط در خیابان حزب فلان بیاید و یا حزب فلان نیاید یا گفتیم همه بیایید، یا گفتیم امروز روز ملی است همه بیایید از کشور دفاع کنید. آیا آن وقت تقسیم می‌کردیم که می‌گفتیم این خیابان فقط این جناح باید بیاید. امروز ۲۲ بهمن را در پیش داریم آیا همه ملت و یا یک جناح خاص را دعوت می‌کنیم؟

اگر خدای ناکرده یک روز دشمن باشد، جناح خاص را دعوت می‌کنیم یا همه را دعوت می‌کنیم. در ۸ سال دفاع مقدس یک جناح خاص در میدان جنگ بود یا همه در میدان جنگ بودند؟

یادمان نرود روز مشکل همه باید با هم باشیم، بگذاریم روز انتخابات هم همه با هم باشیم.

مجری انتخابات و مجری قانون، وزارت کشور، استانداران و فرمانداران هستند اینها مجری قانون و مجری انتخابات هستند، انتخابات را اینها اجرا می‌کنند. حالا قانون اساسی ما احتیاط کرده و گفته است یک دستگاهی هم از کنار نظارت کند یعنی یک عده‌ای را گفتند شما اینجا این بالا بایستید، نگاه کنید ببینید اینها یک وقت خلاف نکنند – همین - نظارت یادمان نرود. یک دستگاه در کشور مجری انتخابات است و بار انتخابات بر دوش اوست اعتماد مردم باید به این گروه باشد یک گروه هم آن بالا نظارت می‌کنند که خلاف یک وقتی واقع نشود و یک جایی هم خلاف بود بگویند حواس شما باشد که اینجا دارد خلاف می‌شود.

حالا اگر برعکس شد ناظر شد مجری، مجری شد لجستیک، اگر ما می‌خواهیم به اهداف خود برسیم مسلماً برای همه ما کشور مهم است، برای همه ما نتیجه انتخابات مهم است، ما بیاییم پاسدار جمهوریت هم باشیم، قانون اساسی ما در آن جمهوریت هم هست.

کلمه جمهوری در قانون اساسی ما هست اما می‌ترسم یک روزی این کلمه جمهوری هم باز جرم شود، هست در قانون اساسی ما کلمه جمهوری، رئیس جمهور، جمهوریت هست، اینها در قانون اساسی ما هست.

ما باید پاسدار اسلامیت و جمهوریت باشیم همه ما باید از اسلام، جمهوریت، ایران و قانون اساسی به خوبی دفاع کنیم.

امروز یک روز ساده در کشور ما نیست، ۲ سال است ما در شدیدترین و سخت‌ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی قرار گرفتیم. همه شما می‌دانید که شاید کشوری فکر نمی‌کرد، چه آنهایی که دوست ما هستند و چه آنهایی که خیلی با ما رابطه خوب ندارند، چه آنهایی که دشمن هستند البته دشمنان ما محدود به چند کشور هستند. همه آنها فکر می‌کردند چند ماه بیشتر ما نمی‌توانیم دوام بیاوریم.

شما ببینید فشاری که امروز بر روی ملت ما هست از هر زمان دیگر بیشتر است. هیچ زمانی مثل امروز مردم ما در فشار نبودند. کار ملت ما کار شما که خادمان ملت هستید، کار وزرای ما، استانداران ما، فرمانداران ما، بخشدارهای ما، مدیران کل ما، کارمندان ما، کارگران ما، کشاورزان ما، خادمان ملت، همه ملت، کارِ قابل تقدیر است و جای سپاس دارد.

اینکه ما می‌بینیم در این شرایط سخت جز یک ماه در امسال از اردیبهشت روند ما دائم در مساله تورم مسیر کاهشی بود فقط یک ماه یک حرکتی داشتیم، بعد خوابید برای ما هم روشن بود که فقط یک ماه است فقط آذر بود، آذر یک حرکت تند کرد و برگشت. یعنی دی دومرتبه به شرایط قبلی برگشتیم برای من هم کاملاً در دولت بارها گفتم این حرکت فقط یک ماه و در آذر خواهد بود.

الان هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار هر دو می‌گویند تورم ماه دی، مرکز آمار می‌گوید ۰.۸ است، بانک مرکزی نزدیک یک می‌گوید، حال ما بگوییم یک بنابراین ما دومرتبه به روش کاهشی برگشتیم.

امسال رشد اقتصادی ما البته بدون نفت، رشد اقتصادی ما انشاالله منفی نخواهد بود همانطور که در ۶ ماهه اول رشد اقتصادی ما مثبت بوده است. این خیلی مهم است یک ملتی که تحت این همه فشار قرار گرفته و دارد شرایط را به شرایط قابل قبول برمی گرداند نمی‌خواهم بگویم شرایط، شرایط مطلوب است، شرایط ما شرایط مطلوب نیست.

در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی یک بحث مهم و مفصلی شد و عنوان کردند که فراز و نشیب وضع ما از اوایل ۸۰ تا امروز چگونه بوده و اتفاقاً در آمار و همه روندها و ترندهایی که در جلسه رؤسای سه قوه و سایر اعضا نشان داده شد، در ۲ سال وضع خیلی خوب شد. یکی سال ۹۳ و دیگری ۹۵ بود که کاملاً با سال‌های دیگر از نظر امید، نظر، حضور و نشاط مردم متفاوت بود.

این آمار هم صرفاً اقتصادی بود و سیاسی نبود. سال ۹۳ یک حرکت بسیار خوب و شرایط بسیار مناسب برای مردم و سال ۹۵ سال استثنایی برای ما بود. یعنی ۱۲.۵ درصد رشد اقتصادی بود که در دنیا اول شدیم. در زمینه رشد اقتصادی درسال ۹۵ در دنیا اول هستیم.

معلوم است چرا شروع به تخریب کردند و چرا یک عده‌ای تروریست جهانی مثل کاخ سفید، صهیونیسم، برخی از ارتجاع عرب که با آنها هستند، تصمیم گرفتند برجام را ترور کنند، چرا؟ چرا تیراندازی کردند به سمت برجام؟ دلیلش چه بود؟ برای اینکه ۹۴ برجام اجرایی شد و کشور در سال ۹۵ بالاترین رشد اقتصادی را داشت.

همه شرکت‌ها به ایران آمدند و همه سرمایه‌گذاری‌ها آغاز شد، تحرک بزرگی شروع شد، استانداران که به من گزارش دادند، بسیاری از استانداران نشان دادند که در سال ۹۵ چقدر طرح‌هایی که مانده بود به حرکت درآمد.

همه چیزهایی که در گمرکات کشورهای مختلف مانده بود، به کشور آمد، همه سرمایه‌ها آمد و حرکت بوجود آمد. چرا اسرائیل و ترامپ با کمک عربستان، دست به دست هم دادند که برجام را ترور کنند؟ برای اینکه دیدند این برجام باعث رشد و حرکت ایران در منطقه و جایگاه ایران در کل منطقه است.

یکی از مقامات منطقه آمده بود، این داستان راجع به سال ۹۲ و سفر اول من به نیویورک است. به او گفتم شنیدم در منطقه دوستان شما، شب تا صبح از ناراحتی خوابشان نبرده بود و او گفت نه این خبر درست نیست، نه شب تا صبح خوابشان نبرده بود بلکه همه آنها مریض شده بودند و یک هفته افتاده بودند و زندگی‌شان بهم خورده بود. یعنی یک تلفن می‌تواند یک عده‌ای را در منطقه مریض کند؟ بویژه وقتی که قدرت، حضور، اقتصاد و نشاط مردم ایران را دیدند.

شما دیدید در منطقه هم که چه موفقیت‌هایی به دست آوردیم، یعنی اینکه ترامپ اول برجام را ترور می‌کند، بعد سردار عزیز ما سپهبد سلیمانی را ترور می‌کند، بعد می‌خواهد رفاه و وحدت و آسایش مردم و انسجام ملی ما را ترور کند. اینها همه یک مسیر است. اینها می‌خواهند به دنیا بگویند که ایران یک جزیره تنها و منزوی است و می‌خواهند دور ایران را دیوار همیشگی بکشند و ما نباید بگذاریم این کار بشود. اینها می‌خواهند ما را از دنیا جدا کنند.

هر جا و هر فردی به ناروا و غلط ما را از دنیا، منطقه، دنیای اسلام و دوستان ما جدا می‌کند، باید فردا پیش مردم پاسخگو باشد. ما باید مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشیم.

نمی‌شود یک قانون و مقرراتی که دولت آن را تصویب کرده به عنوان لایحه داده به مجلس و مجلس به عنوان نماینده ملت، آن را تصویب کرده، بین زمین و آسمان بماند و روابط ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می‌شود و مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و بهم بریزد. چه کسی در این کشور تصمیم گیر است؟ دولت به صورت لایحه تصویب کرده و مجلس تصویب کرده و رهبری هم که به صراحت می‌گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. حال چطور می‌شود؟ اینها باید پاسخگو باشند و نمی‌شود با شعار و چهار تا حرف در فضای مجازی یا حقیقی و یا در این رسانه و آن رسانه، منافع ملی را زیر پا گذاشت.

موضوع منافع ملی است و همه باید بایستیم و نباید بگذاریم ترامپ موفق شود. نباید بگذاریم تروریست‌های کاخ سفید موفق شوند، اینها دارند رابطه ایران را با بانک‌های جهان ترور می‌کنند. حواسمان باید باشد. اینها دارند، اعتماد مردم را با نظام ترور می‌کنند.

به نظر من انتخابات خیلی مهم است و مخصوصاً انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است و جای هیچ تردیدی نیست ولی از انتخابات مهم‌تر اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی است.

انتخابات مجلس بسیار بسیار مهم است و همه باید حضور پیدا کنند. یک وقتی است که من می‌خواهم در انتخابات به دلیلی شرکت نکنم، این یک گونه است اما یک وقتی من اعتماد ندارم که پای صندوق بروم و این خیلی خطرناک است و فرق می‌کند.

بیایید به مردم اعتماد دهیم و به مردم بگوییم که نظام ما، نظام تک حزبی نیست، ما نظام کمونیستی نیستیم، ما نظام شاه نیستیم و ما فقط حزب رستاخیز و کمونیسم نداریم. تک حزبی نیستیم و نظام چند حزبی هستیم و احزاب در این کشور آزاد هستند. مخصوصاً در دولت تدبیر و امید این همه احزاب دست و بالشان باز شده و هر کسی خواسته بیاید مجوز بگیرد، به راحتی مجوز گرفته است و خانه احزاب فعال شده و آمدند کنار هم نشستند. همه باید بیایند و حضور پیدا کنند. تک حزبی نیستیم، آنهایی که می‌خواهند اعتماد مردم را ترور کنند باید حواس مان جمع باشد. همه ما در یک شرایط بسیار حساسی قرار گرفته ایم و نباید بگذاریم آمریکا پیروز شود و ان شاء الله این ملت با انسجام و وحدت نمی‌گذارند چنین اتفاقی بیافتد.

امروز روزی است که باید برویم پای صندوق رأی، ولو اینکه گله داریم، ناراحت هستیم و ممکن است در ذهن ما مشکلاتی باشد و یا اینکه ممکن است یک جایی بگوییم فلان جا دقیق اجرا و عمل نشده است. با صندوق قهر نکنیم؛ هرچند اینکه شما در تهران ۳۰ کاندیدایی، یک وقتی بگردید همه ۳۰ تا را ندارید، ۱۵ الی ۲۹ و یا هر عددی دارید. در یک جایی که ۶ کاندیدا دارد، شما ببینید ۴ کاندیدا دارید، یک جا ۳۰ تا داریم یک جا ۶ نفر را داریم. بعد ۵ الی یک نفر است.

در انتخابات اگر هم دیدیم نقص و ایرادی است، خواهش می‌کنم روز انتخابات، ۲ اسفند یک روز تاریخی و یوم‌الله برای ماست، کاری نکنیم که صف‌های ما خلوت باشد، همه ما بیاییم پای صندوق‌های آرا، البته از حالا تا آن زمان به آقای وزیر کشور، همه مسئولین و استانداران و فرمانداران می‌گویم شماها با هیأت‌های نظارت رابطه و گاهی دوستی و رفت و آمد دارید و اینها را می‌شناسید آنهایی که مسئولین بالاتر را می‌شناسند، خودمم اقدامات را انجام دادم و نامه‌های لازم را نوشتم و مصلحت ندیدم برخی از نامه‌ها را منتشر کنم، همه ما باید تلاش کنیم و این رقابتی بودن را درست کنیم. ما الان در اینجا در رقابت مشکل داریم. یک ذره بیشتر یا کمتر. ممکن است از یک ذره بیشتر باشد الان.

امیدواریم این رقابت را درست کنیم بگذاریم همه گروه‌ها بیایند. این که نمی‌شود که نهادهای اصلی قانونی، ۴ رکنی که باید بگویند این فرد صالح است یا نیست، همه گزارش درست دادند، و یکی را فرستادند در یک کوچه‌ای و اصلاً معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده و چه گفته، بعد آمده گزارشی نوشته، مگر می‌شود با یک چنین چیزی کشور را اداره کرد. اگر می‌خواهیم با رفتن در خانه‌ها درست کنیم، پس این دستگاه‌ها را تعطیل کنیم این وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دادگستری برای چه داریم، برویم همان درب خانه‌ها و از دو همسایه بپرسیم.

و یک داستانی که البته برای این انتخابات نیست و برای انتخابات قبلی است و آقایی به من گفت که من صد در صد تأیید می‌شوم و گفت من همه همسایه‌ها را دیدم و به بهانه‌ای کادو دادم و همه از من تعریف می‌کنند. این انتخاباتی که قبلاً به همه همسایه‌ها کادو بدهیم تا صلاحیت ما تأیید شود. پس معلوم است ما یک اشکالاتی داریم که البته این داستان را گفتم برای این انتخابات نبود برای انتخاب قبلی بود.

من خواهش می‌کنم معیار همه ما قانون باشد ما که بالاتر از قانون نداریم. وزارت کشور، شورای نگهبان، مجلس و هر چه که ما در کشور داریم دولت ما، هیچ کس که بالاتر از قانون نیست. قانون معیار ما باشد و بر مبنای قانون ما حرکت کنیم.

حال چند جمله پایان عرضم روی آن تاکید کنم، شماها مسؤولیت سنگینی بر دوش دارید. اولاً شما امانتدار مردم هستید هم امروز، هم فردا، هم دیروز فرق نمی‌کند. استاندار، فرماندار، هیأت اجرایی، هیأت نظارت، مدیران کل همه امانت دار هستند. همه ما اختیارات ما از جانب مردم است، مردم به ما امانت دادند و این را باید سالم به نفر بعدی تحویل دهیم. ما امانتدار هستیم، صاحب این حق مردم هستند همه مردم هم به عنوان مخلوق حق و به یک معنا همه محبوب حق هستند خدا همه مخلوقات خود را دوست دارد حالا مگر اینکه خودشان بخواهند خود را از مسیر حق جدا کنند.

ما بیاییم همه توان خود را به کار بیندازیم همانطور که شما در این دو سال با همه توان کاری کردید که کشور و اقتصاد روی پای خودش بایستد مردم ولو با مشکلات بتوانند زندگی کنند امروز یک مسؤولیت مضاعفی شما دارید به عنوان امانتدار مردم، رأی مردم صندوق‌های آرا البته من که نمی‌پسندم این شکلی که الان ما صندوق آرا داریم، حالا دیگر چاره نداریم هر چه هم با آقای وزیر کشور درهر دوره‌ای تاکید کردیم به هر حال نشد که این انتخابات را الکترونیکی کنیم، افغانستان هم این کار را کرد این کار را بکنیم این که چیزی نیست آخر این چیست دومرتبه روی ورقه بنویسد دومرتبه در صندوق بیندازد و باز یکی می‌خواند، یکی علامت می‌زند و معلوم نیست آن چه چیزی را می‌خواند و این کجا را علامت می‌زند. بعد همه که علامت زدیم یا حسین تجمیع. و آخر که می‌خواهند تجمیع کنند چه بساطی پیش می‌آید آنجا باید مراقب و مواظب باشیم خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می‌کند.

چرا این کار را بکنیم؟ بگذاریم الکترونیکی و کمی مردم راحت شوند و خیالشان آسوده شود الان هم شما باید تلاش کنید که خیال مردم را آسوده کنید با دقت و تلاش، مصاحبه، اقدام و امکان خود وزارت کشور با بازرسی‌هایی که بالای سرِ صندوق‌ها تعیین می‌کند بازرسینی که می‌فرستد مردم دلشان قرص باشد که رأی آنها کم و زیاد نشود این خیلی مهم است، اعتماد و اطمینان مردم بسیار مهم است. امنیت بسیار مهم است و شما مسؤول امنیت و شوراهای تأمین هستید.

الحمدالله در انتخابات‌های گذشته ما امنیت خیلی خوبی داشتیم و همین امنیت خوب را ما می‌خواهیم. نگذاریم اختلاف و دعوا شود، نگذاریم مسائل قومی پیش بیاید، اگر یک موردی هست، مشکل قومی درست می‌کند از حالا به مسؤولین بالا بگوییم.

اگر باید ۲ یا ۵ نفر تأیید شوند نگذاریم اختلاف و دعوا درست شود، شماها که در جلسات خصوصی خود می‌گوئید مجلس بعدی صددرصد مال ما هست و اگر مال شماست چرا غصه می‌خورید؟ شما که اینجوری در اتاق فکر گفتید مجلس بعدی صددرصد مال ماست الحمدالله مال شماست اگر مال شماست بگذارید یک رقابت شکل بگیرد مشارکت بالا برود مجلس هم مال شما باشد، نوش جان شما. ما در این داستان اصلاً مشکل نداریم پس بگذاریم امنیت و رقابت حاصل شود، انتخابات سالم باشد و همه تلاش کنیم مشارکت بالا برود.

همیشه مشارکت‌های ما معمولاً اینطور بوده که هر چه بیشتر، بهتر، مثلاً بین ۵۰ درصد چرخش کرده تا ۷۰ درصد، چنین چیزی در مجلس، حالا در ریاست جمهوری یک کم بیشتر بوده، نگذاریم حداقل شود نگذاریم خدای ناکرده حداقل آرا باشد، باید حداکثر آرا باشد.

مشارکت، سلامت و امنیت انتخابات را یک وظیفه بدانیم، نشاط را در مردم ایجاد کنیم و ۲۲ بهمن بسیار خوبی داشته باشیم، انشاالله ۲ اسفند باشکوهی داشته باشیم و خداوند از ما راضی باشد و ما جمهوریت و اسلامیت را حراست و حفاظت کنیم.