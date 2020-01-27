باید تلاش کنیم وابستگیهای مالی را کم کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز در کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی که اکنون در دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است، گفت: بحث مدیریت و نیروی انسانی و به ویژه توسعه نیروی انسانی موضوعی است که در کشور ما سال های زیادی است به آن پرداخته شده و برنامه ریزی هایی برای آن تدارک دیده شده است، ولی هنوز در سطح کلان و محافل تخصصی رضایتی از آثار این برنامه ریزی ها نمی بینیم.

وی ادامه داد: برخی از مدیران نقد می کنند ما در کاربست بهره گیری از نیروی انسانی آنچنان که باید موفق نبوده ایم و باید دلایل آن بحث شود، شاید نیاز باشد که ضوابط آن تغییر کند و باید به آن توجه کنیم تا نقاط ضعف آن شناسایی شده و این نقاط ضعف را کاهش دهیم و نیروی انسانی خود را ارتقا دهیم.

غلامی افزود: من حدود ۴ الی ۵ سال معاون اداری و مالی دانشگاه و حدود ۱۲ الی ۱۲ سال رئیس دانشگاه بودم و از کف دانشگاه ها اطلاع دارم. انتظار از دانشگاه ها به خاطر نزدیکی به مباحث علمی این است که در این حوزه ها پیشگام باشند. ما به هر دلیلی در بخش های دولتی بدنه نیروی انسانی سنگینی داریم و در برخی از بخش های خصوصی نیز به دلیل الگوبرداری ناقص وضعیت به همین صورت است و این ساختار با نگاه خاص عاطفی درون دستگاهی و نگاه جانبدارانه فرعی دستگاه ها به شکلی تداوم داشته است و کمتر به سمت چابک سازی حرکت کرده ایم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بهره گیری از فناوری هایی که در هر جایی از دنیا برای خدمات رسانی دقیق از آن استفاده می شود، برخی مواقع ما از آن فناوری ها آنچنان که باید استفاده نمی کنیم. به عنوان مثال سیستم اداری و فنی دارای سامانه ای است و این سامانه مسیر رسیدگی به امور را سرعت می دهد اما خیلی وقت ها کسانی را مسئول این سیستم ها قرار می دهیم که با کارکرد و علت حضور سامانه آن آشنا نیستند و یا هنوز آن را نپذیرفته اند، بنابراین باید استفاده از سامانه ها، نرم افزارها و سیستم های مبتنی بر فناوری را به سمت تسریع و دقت در ارائه خدمات از هر نوع هدایت کنیم.

وی ادامه داد: گاهی الزام دستگاه های قانونگذار به ما کمک کرده است، لذا فکر می کنم حاصل این نشست ها به تأخیرها، عدم رویکرد بهره گیری از فناوری ها، ادامه توجه به انباشت نیروی انسانی در سیستم و سازمان ها و موارد دیگر پایان داده و اثرگذار باشد.

غلامی تأکید کرد: آموزش نیروی انسانی اساس کار است و نیروی انسانی برای بهبود افزایش خدمات باید آموزش ببیند، آموزشی که مبتنی بر آموزش جدید و فناوری ها باشد.

وزیر علوم گفت: باید تلاش کنیم وابستگی های مالی را کم کنیم و هدف ما صرفه جویی باشد. هزینه ها را کاهش داده و بهره وری را اضافه کنیم.