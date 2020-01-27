گلایه پلیس مبارزه با مواد مخدر از شهرداری و وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر صبح امروز در حاشیه نشست سالیانه رؤسای پلیس مواد مخدر ناجا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پلیس مباره با مواد مخدر یک قاچاقچی معروف هروئین را شناسایی و بازداشت کرده است.

وی افزود: ۱۱۰ میلیارد تومان اموال و دارایی از این قاچاقچی معروف هروئین کشف شده است.

سردار زاهدیان یادآور شد: این قاچاقچی در یکی از استان‌های جنوبی کشور بازداشت شده است و بیش از ۵ سال فعالیت در حوزه ورود و توزیع ماده مخدر هروئین داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: این قاچاقچی هروئین یکی از افراد مؤثر در انتقال هروئین به کشور بوده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده کیک‌های آلوده گفت: این پرونده همچنان در حوزه پلیس آگاهی است. اطلاعات ما حاکی از آن است که هیچکدام از قرص‌ها در مرکز تولید آن کیک‌ها نبوده و بعد از ورود به بازار، این اتفاقات رخ داده است.

سردار زاهدیان اظهار داشت: پلیس در دو حوزه ایجابی و سلبی فعالیت‌های خود را همزمان ادامه می‌دهد به عنوان مثال در حوزه ایجابی اقدامات پیش گیرانه و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات مواد مخدر و هدایت خانواده‌ها به مشارکت‌های اجتماعی در این حوزه را می‌توان نام برد. همچنان طرح یاری گران و اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در چهار حوزه خانواده، محلات، مراکز کار و آموزش در همین راستا است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: همکاری خوبی با قوه قضائیه داشته‌ایم و رئیس قوه قضائیه در برخورد با قاچاقچیان و خرده فروشان عزم جدی‌ای دارد.

کشف بیش از ۷۰۳ تن انواع موادمخدر از ابتدای سال

وی یادآور شد: بیش از ۷۰۳ تن مواد مخدر در ۱۰ ماهه جاری امسال کشف که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد بیشتر است و این یک رکورد در کشفیات مواد مخدر در جهان به حساب می‌آید.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: در ساماندهی معتادان متجاهر پارامترهای مختلفی درگیر هستند. پلیس در جمع آوری معتادان مشکل ندارد و می‌تواند ظرف ۴۸ ساعت آنها را جمع آوری کند. چرا که اشراف اطلاعاتی دقیقی دارند و نقاط مهم و آسیب زا را شناسایی کرده‌اند.‌

معتاد متجاهر حداقل باید ۲ سال در کمپ باشد

سردار زاهدیان گفت: طبق قانون معتادان متجاهر را دو دوره سه ماهه نگه می‌دارند ولی می‌بینیم فردی که درمانش کامل نشده از این مراکز مرخص می‌شود و دوباره دستگیر می‌شود و هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کند. امیدواریم این قانون هرچه زودتر تصویب شود تا مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر حداقل به دو سال برسد.

وی افزود: در تهران زیرساخت‌های خوبی برای ایجاد مراکز نگهداری از معتادان متجاهر وجود دارد. باید از سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و سپاه در این حوزه تشکر کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: مرکز سروش پلیس، ظرفیت پذیرش حدود ۶۰۰ معتاد متجاهر را دارد که الان این تعداد معتاد شناسایی شده و در حال حرفه آموزی هستند.

وی تصریح کرد: شهرداری توانایی کامل خود را در جمع آوری معتادان متجاهر به کار نگرفته است؛ ما با وزارت بهداشت در خصوص نگهداری معتادان دارای زخم باز و واگیر صحبت کردیم اما وزارت بهداشت در این خصوص هنوز اقدامی نکرده و مرکز نگهداری از این افراد شکل نگرفته است.