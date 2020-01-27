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۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۹

موافقت وزارت ورزش با برگزاری جام ستارگان شطرنج در تهران

موافقت وزارت ورزش با برگزاری جام ستارگان شطرنج در تهران

چهارمین دوره مسابقات شطرنج جام ستارگان ایران و جهان با موافقت وزارت ورزش در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شطرنج از چهار سال پیش برگزارکننده رویدادی با عنوان جام ستارگان است که با حضور بازیکنان مطرحی از کشورهای خارجی همراه با بازیکنان ایرانی برگزار می شود.

وزارت ورزش با درخواست مطرح شده برای برگزاری دوره دیگری از این رقابت ها هم موافقت کرده است. بدین ترتیب چهارمین دوره مسابقات جام ستارگان شطرنج ۱۰ تا ۱۷ اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد.

به گفته مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج، این رقابت ها با حضور ۷ بازیکن خارجی و ۷ بازیکن داخلی برگزار می شود.

وی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: موافقت وزارت ورزش را برای برگزاری مسابقات گرفته ایم اما هنوز دعوت نامه بازیکنان خارجی مورد نظر برای آنها ارسال نشده است. البته شطرنجبازانی از آذربایجان، گرجستان و ارمنستان گزینه هستند.

رئیس فدراسیون شطرنج تاکید کرد: ترکیب ۱۴ نفره بازیکنان شرکت کننده هنوز کامل نشده اما با نظر کمیته فنی و از میان بازیکنان ایرانی، شطرنجبازانی که ریتینگ و رنکینگ جهانی بالایی دارند در این رقابت ها شرکت خواهند داشت. پرهام مقصودلو، محمد امین طباطبایی، احسان قائم مقامی، آرین غلامی و پویا ایدنی از جمله این بازیکنان هستند.

کد مطلب 4836253
زینب حاجی حسینی

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