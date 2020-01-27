به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با مقایسه مجالس تشکیل شده قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بعد از انقلاب ما با مجلسی برآمده از متن و اراده مردم مواجه هستیم که اراده مردم در مجلس و ریاست جمهوری تجلی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: ما از یک میراث و غنیمت بزرگ تاریخی صیانت می‌کنیم به همین دلیل همیشه سعی کرده‌ایم در دولت تدبیر و امید با رعایت کامل قانون و نه با برداشت‌ها و تفاسیر شخصی، حزبی و گروهی؛ انتخابات را در فضایی امن و سالم و با مشارکت بالا برگزار کنیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه همه انتخابات‌های برگزار شده در دولت تدبیر و امید دارای بالاترین رقم مشارکت و سلامت بوده است، گفت: در انتخابات قبلی ریاست جمهوری، در ۱۰ روز تعیین شده برای فرصت قانونی شورای نگهبان که باید انتخابات را تأیید می‌کرد، درست در لحظات آخر با فضاهایی که ایجاد شده بود از جمله شکایت‌هایی که از مجریان قانون شده بود، شورای نگهبان اعلام کرد باید بازرسی‌ها را افزایش بدهد.

رحمانی فضلی عنوان کرد: ما درخواست شورای نگهبان را قبول کردیم و هر صندوقی که اراده شد همراه با فرمانداران اجازه بازنگری دادیم؛ در لحظات آخر فرصت باقی مانده که نتایج اعلام شد حتی یک صندوق هم باطل نشد؛ این سلامت انتخابات و عزم و اراده دولت را نشان می‌دهد.

وی همچنین اظهار داشت: ما حق همه می‌دانیم که اگر ایراد و اشکالی در نحوه اجرای قانون وجود دارد آن را محاکم صالحه پیگیری کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه تاکنون به بیش از ۸۰ درصد این شکایت‌ها رسیدگی شده است، گفت: تقریباً اکثر قاطع آن‌ها منجر به برائت شده است و این سلامت انتخابات را نشان می‌دهد.

رحمانی فضلی با اشاره به شرایط دشوار پیش آمده در اثر فشارهای جهانی، منطقه‌ای و برخی مسائل گفت: با سیاست‌های مقاومت و استقامت که حق ملت است می‌توانیم از گنجینه‌ها و میراث مردم حفاظت بکنیم؛ ما در شرایطی قرار گرفتیم که اقتضای این فضا این است که با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هم وحدت و انسجام داخلی و هم حمایت از نظام را رقم بزنیم و هم دست رد به دشمنان که به دنبال تشدید اختلافات داخلی هستند، بزنیم.

وی افزود: در فرصت باقی مانده برای اعلام نتایج از طرف شورای نگهبان برای صلاحیت‌ها امیدواریم فضای امن و سالم داشته باشیم و فضا بیش از پیش آماده رقابت‌های منطقی، قانونی و اصولی شود و همه مردم بتوانند احساس این را داشته باشند که داوطلبان مورد علاقه خود را در فهرست‌ها بیابند.

وزیر کشور گفت: باید بیش از همه مانور قدرت سیاسی و اراده مردم را در تجلی مقاومت و استقامت نشان بدهیم.

رحمانی فضلی افزود: در فرصت باقیمانده اعلام نتایج شورای نگهبان برای اعلام صلاحیت‌ها امیدواریم فضا بیش از پیش آماده باشد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور با توصیه ریاست‌جمهور واقعاً به دنبال این است که ما فضا را کاملاً قانونی و انتخابات را در محیطی سالم و با رقابت حداکثری برگزار کنیم.

وی گفت: نتایج بررسی‌ها ما در هیئت‌های اجرایی با قانونی که شرایط جدیدی را ایجاد می‌کرد، نشان داد که پایبند قانون هستیم و به تمام موارد عمل کردیم و هر کس شکایت دارد می‌تواند پیگیری مسائل باشد.

رحمانی فضلی ادامه داد: امیدوارم همه باهم در کنار هم بتوانیم این مرحله مهم از سرنوشت انقلاب و مردم را که با انتخابات می‌تواند رقم بالای تجلی حضور مردم در حمایت از انقلاب را داشته باشد، به خوبی طی کنیم.

وزیر کشور گفت: من دوباره از همه فرمانداران، استانداران که واقعاً در شرایط کنونی در سال ۹۸ اتفاقات بزرگی در کشور رخ داده است، تشکر می‌کنم؛ اول سال سیل داشتیم، سپس موضوع‌های دیگری در حوزه‌های امنیتی داشتیم، شما تلاش کردید در مراسم اربعین سه میلیون و ۷۷۸ نفر را پوشش خدمات دهید که کار بزرگی بود و بعد از آن در حوزه اقتصاد مقاومتی تلاش‌های بسیار زیادی داشتید؛ زحمات شما را خدمت رئیس جمهور فرستادیم.

وی افزود: سپس حوادث آبان و دی ماه را داشتیم و در حال حاضر دو ماه است که در حال آماده شدن برای انتخابات هستیم که ان‌شاءالله اسفند ماه رقم خواهد خورد و به هر حال به عنوان نمایندگان عالی مردم در استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها امیدوارم در بسیج عمومی مردم برای مقاومت و استقامت و ان‌شاءالله حضور پررونق انتخابات مردم کوشا باشید.