تداوم حمایت قاطع ایران از فلسطین/ معامله قرن محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در تماس‌های تلفنی جداگانه با "اسماعیل هنیه" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و "زیاد نخاله" دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین پیرامون تحولات اخیر منطقه به ویژه اقدام رئیس جمهور آمریکا در رونمایی از طرح ظالمانه معامله قرن گفتگو کرد.

فرمانده نیروی قدس سپاه در این تماس‌های تلفنی، بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از ملت مظلوم فلسطین برای مواجهه با طرح معامله قرن و توطئه‌هایی که حقوق تاریخی این ملت را هدف قرار می‌دهند تاکید و تصریح کرد: طرح ننگین معامله قرن مرده به دنیا آمده و همچون طرح‌های گذشته سازش، محکوم به شکست است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران در حمایت همه جانبه از مقاومت فلسطین به ویژه بعد از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی تغییری نکرده است، گفت: به توفیق الهی با تبعیت از رهبر حکیم و شجاع خود، در استمرار راه شهدای قهرمان مقاومت، قوی‌تر از گذشته تا سقوط هیمنه آمریکا و صهیونیسم در کنار ملت فلسطین و محور مقاومت خواهیم بود.

فرمانده نیروی قدس سپاه همچنین یادآور شد: دولتمردان امریکایی تنها به دنبال راضی کردن جنایتکاران صهیونیستی هستند و در این راستا از هیچ جنایت و خیانتی فروگذار نیستند.

«زیاد نخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این گفتگوی تلفنی با تقدیر از مواضع جمهوری اسلامی در حمایت از ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت، اظهار کرد: ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت طرح موسوم به معامله قرن و تمام توطئه‌ها علیه حق تاریخی فلسطین را ناکام خواهند گذاشت.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با بیان اینکه ملت فلسطین گزینه‌ای جز مقاومت برای مقابله با این معامله ننگین پیش روی خود ندارد، مواضع جمهوری اسلامی ایران در منطقه را اصولی و منطقی خواند و بر تداوم راه و مسیر مقاومت تاکید کرد.

"اسماعیل هنیه" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز در این گفتگوی تلفنی با تقدیر از مواضع ایران در قبال فلسطین و سلام و درود به مرجع و رهبر عالیقدر آیت الله خامنه ای (دام ظله) و اظهار اطمینان از تداوم همراهی و حمایت‌های ایران از آرمان ملت فلسطین، تاکید کرد: تمامی گروه‌های فلسطینی بر مخالفت با طرح نگین موسوم به معامله قرن اجماع داشته و مواضع و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در تأیید و حمایت از مقاومت باعث تقویت روحیه و عزم ما در راه آزادسازی فلسطین خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: ما به عنوان ملت فلسطین، از سرزمین و قدس‌مان با اتکا به خداوند متعال، اعتماد به ملت مجاهد فلسطین و نیز حمایت کشورهای مسلمان و در رأس آنها ملت ایران و جمهوری اسلامی محافظت می‌کنیم.

رهبران گروه‌های مقاومت اسلامی فلسطین در این تماس‌های تلفنی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار بزرگ جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی، برای سردار قاآنی در اجرای مأموریت سنگین نیروی قدس سپاه آرزوی توفیق کردند.