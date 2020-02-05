انتقادهای بورل از اسرائیل پس از سفر به تهران جای تامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، وزارت خارجه اسرائیل در واکنش به اظهارات تازه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که انتقادهای او از اسرائیل در حالی که تنها اندکی پیش از آن در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کرده، جای تأمل دارد.

وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد: این واقعیت که جوزپ بورل تصمیم گرفته زبانی تهدیدآمیز علیه اسرائیل به کار گیرد، آن‌هم اندکی پس از رسیدن به این مقام [هدایت سیاست خارجی اتحادیه] و تنها ساعاتی پس از دیدارش از ایران، دست‌کم آن است که بگوییم جای تأسف دارد، و واقعاً عجیب است.

بنا به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، یکی از سخنگویان این وزارتخانه گفته است زبان تهدیدآمیز جوزف بورل می‌تواند اتحادیه اروپا را در این منطقه به حاشیه براند.

مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پانزدهم بهمن در واکنش به طرح معامله قرن گفت: الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری، اتحادیه اروپا را وادار به واکنش خواهد کرد.

بورل در پیوند با طرح دونالد ترامپ در مورد اسرائیل و فلسطین، بر تعهد اتحادیه اروپا به راه‌حل دو کشور براساس مرزهای سال ۱۹۶۷ و امکان معاوضه اراضی بین اسرائیل و یک کشور مستقل، دموکراتیک، یکپارچه و پایدار فلسطینی تاکید کرد.

او همچنین طرح ترامپ را «به دور از موازین پذیرفته شده بین‌المللی» توصیف کرد.