پذیرایی سیرجانی ها از سپاهان در حساس ترین بازی هفته

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان روز جمعه با برگزاری ۶ دیدار پیگیری خواهد شد.
در حساس ترین بازی هفته، دو تیم سپاهان اصفهان و شهرداری سیرجان که به ترتیب با امتیاز مشابه ۳۲ و به دلیل تفاضل گل در رده سوم و چهارم جدول رده بندی قرار دارند، رودرروی قرار خواهند گرفت.
سیرجانی ها در این بازی حساس میزبان سپاهان خواهند بود و دو تیم برای کسب سه امتیاز تلاش خواهند کرد.
در دیگر بازی نیز تیم صدرنشین و بدون شکست شهرداری بم میهمان تیم ذوب آهن اصفهان خواهد بود و تیم رده دومی وچان کردستان در خوزستان میهمان تیم رده دوازدهمی آویسا خوزستان است.
برنامه دیدارهای هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان:
* سینا بوشهر - ملوان بندر انزلی
* ذوب آهن اصفهان - شهرداری بم
* شهرداری سیرجان - سپاهان اصفهان
* هیئت فوتبال البرز - پالایش گاز ایلام
* آویسا خوزستان – وچان کردستان
* همیاری ارومیه - آذرخش زاگرس شیراز
چهار تیم برتر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال بانوان تا پایان هفته پانزدهم؛
۱- شهرداری بم - ۱۵ پیروزی -۴۵ امتیاز
۲- وچان کردستان - ۱۴ پیروزی- ۴۲ امتیاز
۳- سپاهان اصفهان - ۱۰ پیروزی- ۳۲ امتیاز
۴- شهرداری سیرجان - ۱۰ پیروزی- ۳۲ امتیاز
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