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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۳۴

لیگ برتر فوتبال بانوان؛

پذیرایی سیرجانی ها از سپاهان در حساس ترین بازی هفته

پذیرایی سیرجانی ها از سپاهان در حساس ترین بازی هفته

در مهمترین بازی هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر بانوان، شهرداری سیرجان پذیرای سپاهان اصفهان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان روز جمعه با برگزاری ۶ دیدار پیگیری خواهد شد.

در حساس ترین بازی هفته، دو تیم سپاهان اصفهان و شهرداری سیرجان که به ترتیب با امتیاز مشابه ۳۲ و به دلیل تفاضل گل در رده سوم و چهارم جدول رده بندی قرار دارند، رودرروی قرار خواهند گرفت.

سیرجانی ها در این بازی حساس میزبان سپاهان خواهند بود و دو تیم برای کسب سه امتیاز تلاش خواهند کرد.

در دیگر بازی نیز تیم صدرنشین و بدون شکست شهرداری بم میهمان تیم ذوب آهن اصفهان خواهد بود و تیم رده دومی وچان کردستان در خوزستان میهمان تیم رده دوازدهمی آویسا خوزستان است.

برنامه دیدارهای هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان:

* سینا بوشهر - ملوان بندر انزلی

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری بم

* شهرداری سیرجان - سپاهان اصفهان

* هیئت فوتبال البرز - پالایش گاز ایلام

* آویسا خوزستان – وچان کردستان

* همیاری ارومیه - آذرخش زاگرس شیراز

چهار تیم برتر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال بانوان تا پایان هفته پانزدهم؛

۱- شهرداری بم - ۱۵ پیروزی -۴۵ امتیاز

۲- وچان کردستان - ۱۴ پیروزی- ۴۲ امتیاز

۳- سپاهان اصفهان - ۱۰ پیروزی- ۳۲ امتیاز

۴- شهرداری سیرجان - ۱۰ پیروزی- ۳۲ امتیاز

کد مطلب 4845428
ساناز سلیمان آبادی

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