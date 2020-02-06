پذیرایی سیرجانی ها از سپاهان در حساس ترین بازی هفته

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان روز جمعه با برگزاری ۶ دیدار پیگیری خواهد شد.

در حساس ترین بازی هفته، دو تیم سپاهان اصفهان و شهرداری سیرجان که به ترتیب با امتیاز مشابه ۳۲ و به دلیل تفاضل گل در رده سوم و چهارم جدول رده بندی قرار دارند، رودرروی قرار خواهند گرفت.

سیرجانی ها در این بازی حساس میزبان سپاهان خواهند بود و دو تیم برای کسب سه امتیاز تلاش خواهند کرد.

در دیگر بازی نیز تیم صدرنشین و بدون شکست شهرداری بم میهمان تیم ذوب آهن اصفهان خواهد بود و تیم رده دومی وچان کردستان در خوزستان میهمان تیم رده دوازدهمی آویسا خوزستان است.

برنامه دیدارهای هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان:

* سینا بوشهر - ملوان بندر انزلی

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری بم

* شهرداری سیرجان - سپاهان اصفهان

* هیئت فوتبال البرز - پالایش گاز ایلام

* آویسا خوزستان – وچان کردستان

* همیاری ارومیه - آذرخش زاگرس شیراز

چهار تیم برتر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال بانوان تا پایان هفته پانزدهم؛

۱- شهرداری بم - ۱۵ پیروزی -۴۵ امتیاز

۲- وچان کردستان - ۱۴ پیروزی- ۴۲ امتیاز

۳- سپاهان اصفهان - ۱۰ پیروزی- ۳۲ امتیاز

۴- شهرداری سیرجان - ۱۰ پیروزی- ۳۲ امتیاز