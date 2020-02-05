کاهش ۱۶۰۰ مگاواتی پیک بار شبکه با تعویض کولرهای گازی فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به اینکه چندی پیش شورای اقتصاد طرح پیشنهادی وزارت نیرو برای تعویض یک میلیون کولرگازی فرسوده در مناطق جنوبی را به تصویب رساند، گفت: اجرای این طرح صرفه‌جویی دو میلیارد مترمکعبی در مصرف گاز، ممانعت از انتشار ۶ میلیون تن آلاینده در جو و کاهش هزار و ۶۰۰ مگاواتی پیک بار شبکه را به‌همراه خواهد داشت.

رجبی‌مشهدی، در تشریح جزئیات طرح جایگزینی یک میلیون دستگاه کولرگازی پربازده به جای کولرهای فرسوده قدیمی، گفت: در حال حاضر ۶۵ درصد از بار پیک مناطق گرمسیری به کولرها و وسایل سرمایشی اختصاص دارد که دوره گرما در این مناطق ۹ ماه از سال و به‌طور متوسط در این نواحی ۱۸ ساعت در شبانه‌روز از کولر استفاده می‌شود.

وی با اشاره به وجود پنج میلیون دستگاه کولر گازی فرسوده در کشور، افزود: این تجهیزات دو برابر کولرهای پربازده برق مصرف می‌کنند که در مرحله اول اجرای این طرح تنها یک میلیون دستگاه کولر گازی فرسوده اسقاط و کولرهای پربازده جایگزین آنها می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه اجرای این طرح منافع اقتصادی قابل توجهی برای مشترکان خواهد داشت، ادامه داد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته، اجرای این طرح کاهش ۳۰ درصدی مبلغ قبوض برق مشترکان را به‌همراه خواهد داشت و مشترک تنها ۳۵ درصد از قیمت یک کولر را در حدود ۲۴ ماه به‌صورت اقساط پرداخت خواهد کرد.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه این طرح به لحاظ ملی نیز منافع اقتصادی فراوانی را به همراه دارد، عنوان کرد: اجرای این برنامه موجب کاهش یک هزار و ۶۰۰ مگاواتی از پیک بار شبکه در تابستان می‌شود که این مهم معادل یک نیروگاه دو هزار مگاواتی است.

وی با تاکید بر اینکه احداث یک نیروگاه دو هزار مگاواتی و شبکه‌های ارتباطی آن نیازمند ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است، گفت: با اجرای این طرح سالیانه از مصرف دو میلیارد مترمکعب گاز در نیروگاه‌های کشور کاسته شده و به‌دنبال آن از انتشار ۶ میلیون تن آلاینده به جو جلوگیری می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح شاهد راه‌اندازی خطوط تولید کولرهای پربازده در کشور هستیم، گفت: این طرح بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون اصلاح الگوی مصرف و قانون رقع موانع تولید و طی فرایند چند ساله به لحاظ اجرایی و اقتصادی بودن مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته و نهایتا به تصویب شورای اقتصاد رسیده است. این طرح هیچگونه ارتباطی به توافق‌نامه‌های بین‌المللی از جمله توافق‌نامه پاریس ندارد و امیدواریم با اجرای این برنامه مردم کشورمان در تابستان‌های گرم پیش رو از رفاه و آسایش کاملی در تامین برق برخوردار باشند.