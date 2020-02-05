دستگاه قضا با تخلف انتخاباتی در استان قزوین با جدیت برخوردمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد انتخابات استان قزوین عصر چهارشنبه با حضور استاندار، دادستان، رئیس کل دادگستری، فرمانداران، بخشداران، نامزدها و رؤسای ستاد نامزدها و هیئت‌های بازرسی، نظارت و اجرایی و اعضای شورای تأمین و ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در استانداری قزوین برگزار شد.

محمد قاسمی در این نشست اظهار داشت: در آستانه انتخابات گاهی شاهد بداخلاقی در فضاهای مجازی می‌شویم که به دلیل نقص قانونی نمی‌توانیم با همه موارد برخورد کنیم.

وی افزود: هرچند در قانونی مشکلات هست اما به هر حال ملاک ما در عمل است و آن را رعایت می‌کنیم.

دادستان قزوین یادآور شد: با تشکیل ستاد پیشگیری از تخلف در حوزه انتخابات تلاش می‌کنیم از بروز تخلف در این عرصه جلوگیری کنیم.

قاسمی گفت: اگر در انتخابات دنبال شور و نشاط و حضور حداکثری هستیم و بخواهیم مشارکت بالا شکل بگیرد باید تابع قانون باشیم و رهنمودهای رهبری را چراغ راه خود قرار دهیم.

وی گفت: از ناظران و مجریان قانون و نامزدها انتظار داریم به قانون احترام گذاشته و آن را رعایت کنند.

دادستان قزوین اظهار داشت: پیروز میدان کسی است که اخلاق مدار باشد و به قانون اهمیت دهد لذا از طرفداران نامزدها انتظار داریم در مسیر قانون حرکت کنند.

وی بیان کرد: در حوزه فضای مجازی با خلاهایی مواجهیم اما تا زمان اصلاح آن با هر گونه تخلف در این عرصه ماند فضاهای دیگر تبلیغاتی برخورد می‌کنیم.

قاسمی اضافه کرد: توصیه این است که نامزدها نظارت بیشتری در ستاد خود داشته باشند و اگر اعلام بی خبری کنند ما نمی‌پذیریم و اگر در فضای مجازی به نفع یک فضا یا علیه یک کاندید اقدامی صورت گیرد برخورد می‌کنیم.

دادستان قزوین گفت: در زمان انتخابات مکان‌هایی از سوی شهرداری برای تبلیغات نامزدها تعیین شده که اگر خارج از این مکان‌ها باشد جمع آوری و امحا می‌شود.

قاسمی اظهار داشت: سعی کنید تجربیات و برنامه خود را معرفی، داشته‌های خود را مطرح کنید زیرا مردم به درستی تشخیص می‌دهند چه کسی درست و قانونی عمل می‌کند و به وی رأی خواهند داد.

دادستان قزوین اضافه کرد: باید تلاش کنیم مردم در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند و ما نیز در تأمین امنیت و سلامت انتخابات به سایر نهادها کمک خواهیم کرد.

