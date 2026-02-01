بقاع متبرکه باید در خدمت رسانی اجتماعی حضور موثر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسوی مدیرکل اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، در آیین یازدهمین مراسم ملی طرح قرار دوازدهم که در آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) برگزار شد، با تبریک و قدردانی از دست‌اندرکاران این طرح اظهار داشت: طرح قرار دوازدهم از دوران شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور آغاز شد و پس از فروکش کردن این بیماری، با تدبیر رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، به منظور ارتقای سطح خدمات اجتماعی بقاع متبرکه، شکل و رویکرد تازه‌ای به خود گرفت.

وی افزود: در قرار دوازدهم ادارات اوقاف سراسر کشور ضمن توزیع بسته‌های معیشتی و کمک‌های مؤمنانه، یک خدمت ویژه اجتماعی را نیز به این کمک‌ها انضمام می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که هر ماه از سال به یک خدمت خاص اختصاص یافته است.

مدیرکل اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، ترویج نام و سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام و دستگیری از محرومان است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ و در حکم تولیت آستان قدس رضوی برای شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، تأکید ویژه‌ای بر رسیدگی به محرومان شده بود که در همان راستا، نگاه کرامت‌محور و محرومیت‌زدایی در بقاع متبرکه تقویت شد و بنیاد کرامت نیز شکل گرفت.

وی ادامه داد: امروز این نگاه وجود دارد که آستان‌ها و بقاع متبرکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی خود، در عرصه خدمات اجتماعی و کمک به نیازمندان نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند. سازمان اوقاف در همین راستا، با اجرای دو طرح اجتماعی شمیم خدمت و قرار دوازدهم بقاع متبرکه را به‌صورت جدی وارد میدان خدمت‌رسانی اجتماعی کرده است.

موسوی درباره طرح شمیم خدمت گفت: این طرح با هدف فعال‌سازی نشاط اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی اقتصادی طراحی شده است و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا افراد، به‌ویژه بانوان، بتوانند حتی در مقیاس محدود و در منازل یا موقوفات، فعالیت شغلی داشته باشند و از محل فروش محصولات خود به استقلال و استطاعت مالی برسند. این طرح مختص خانواده‌های بی‌سرپرست یا بدسرپرست نیست و همه اقشار جامعه، حتی خانواده‌هایی که درآمد دارند اما با فشار اقتصادی مواجه‌اند، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی با ارائه گزارشی آماری تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح قرار دوازدهم پس از شیوع کرونا تا دی‌ماه امسال، در مجموع بیش از ۳ میلیون و ۴۱۹ هزار بسته معیشتی در سراسر کشور میان نیازمندان توزیع شده است. این کمک‌ها محدود به یک استان یا منطقه خاص نبوده و به‌صورت ملی انجام شده است.

مدیرکل اجتماعی سازمان اوقاف افزود: تنها در سال ۱۴۰۴، حدود سه هزار بسته معیشتی با ارزشی بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان از محل موقوفات و مشارکت خیرین به نیازمندان اهدا شده است.

وی در پایان با تأکید بر تداوم این مسیر گفت: تدبیر سازمان اوقاف این است که حتی‌الامکان موقوفات غیرمقید در همان بقاع متبرکه و برای کمک به محرومان هزینه شود تا خدمات از دل این اماکن مقدس به دست نیازمندان برسد. امید است با بهبود شرایط اقتصادی جامعه، بقاع متبرکه بتوانند نقش خود را در حوزه محرومیت‌زدایی و خدمات اجتماعی بیش از پیش ایفا کنند.