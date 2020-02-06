زیر گذر شوشتر با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد

شهردار شوشتر شامگاه گذشته در حاشیه مراسم افتتاح زیرگذر خادم سید الشهدای شوشتر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از ساخت این «زیر گذر» کاهش بار ترافیکی از شمال به جنوب خیابان علامه شیخ و پل شهید کجباف به خیابان امام خمینی است.

علی اسکندری نیا افزود: اعتبار اولیه این پروژه ۷۵ میلیارد ریال بوده است که ۲۵ درصد قرارداد نیز به آن افزوده شد و به ۹۴ میلیارد ریال رسید.

اسکندری نیا ادامه داد: ۶۰ درصد از این پروژه از اعتبارات دولتی و ۴۰ درصد باقی آن از محل اعتبارات جاری شهرداری شوشتر تأمین شده است.

وی در پایان گفت: طول پروژه از شمال به جنوب ۴۵۰ متر و ۲۵۶ شمال از ارتفاع سه تا ۱۰ متر در این پروژه اجرا شده است؛ عرض پروژه ۱۵.۵ متر و عرض هر سواره حدود ۷.۲۰ سانتی متر است و حدود ۹۰۰ تن آرماتور در آن استفاده شده و بیش از ۴۳ هزار مترمکعب در این پروژه خاک‌برداری و ۵ هزار مترمکعب نیز بتن‌ریزی انجام شده است.