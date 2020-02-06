  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰

زیر گذر شوشتر با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد

زیر گذر شوشتر با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد

شوشتر- زیر گذر شهید خادم سیدالشهدای شوشتر با حضور حسنعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور افتتاح شد.

شهردار شوشتر شامگاه گذشته در حاشیه مراسم افتتاح زیرگذر خادم سید الشهدای شوشتر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از ساخت این «زیر گذر» کاهش بار ترافیکی از شمال به جنوب خیابان علامه شیخ و پل شهید کجباف به خیابان امام خمینی است.

علی اسکندری نیا افزود: اعتبار اولیه این پروژه ۷۵ میلیارد ریال بوده است که ۲۵ درصد قرارداد نیز به آن افزوده شد و به ۹۴ میلیارد ریال رسید.

اسکندری نیا ادامه داد: ۶۰ درصد از این پروژه از اعتبارات دولتی و ۴۰ درصد باقی آن از محل اعتبارات جاری شهرداری شوشتر تأمین شده است.

وی در پایان گفت: طول پروژه از شمال به جنوب ۴۵۰ متر و ۲۵۶ شمال از ارتفاع سه تا ۱۰ متر در این پروژه اجرا شده است؛ عرض پروژه ۱۵.۵ متر و عرض هر سواره حدود ۷.۲۰ سانتی متر است و حدود ۹۰۰ تن آرماتور در آن استفاده شده و بیش از ۴۳ هزار مترمکعب در این پروژه خاک‌برداری و ۵ هزار مترمکعب نیز بتن‌ریزی انجام شده است.

کد مطلب 4845970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها