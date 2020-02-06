«ترامپ» با «گوایدو» در کاخ سفید دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حساب کاربری کاخ سفید در توئیتر با انتشار تصاویری، از دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با «خوان گوایدو»، رئیس جمهور خودخوانده و رهبر شورشیان ونزوئلا خبر داد.

گفته شده میزبانی از گوایدو پس از دعوت از او برای شرکت در سخنرانی سالانه ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا صورت گرفته است.

در خبر منتشر شده در این ارتباط از سوی کاخ سفید، ادعا شده است که آمریکا به همکاری با شرکایش در منطقه برای مقابله با دیکتاتوری در ونزوئلا ادامه خواهد داد.

حدود یک ماه پیش از این، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با «خوان گوایدو» رئیس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا در حاشیه یک نشست منطقه‌ای در «بوگوتا» پایتخت کلمیبا گفته بود: آمریکا اقدامات بیشتری را برای حمایت از گوایدو انجام می دهد.

گوایدو از ابتدای سال گذشته میلادی با حمایت آمریکا و کشورهای متحد واشنگتن، خود را رئیس‌جمهور ونزوئلا خوانده است. این در حالی است که تنها چند هفته پیش از آن، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا در انتخابات سراسری با رأ‌ی بالا بار دیگر به ریاست‌جمهوری برگزیده شده بود.