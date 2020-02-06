سهم ۷۵ درصدی استان ها از اشتغال و خلق ثروت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر امروز در نشستی با اصحاب رسانه در محل استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: فعالیت‌های خوبی در حوزه اشتغال در سطح ملی با سیاستگزاری معاونت توسعه و اشتغال کارآفرینی وزارت کار صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه باید به ظرفیت‌های استان‌ها بیشتر توجه شود، افزود: ایران تنها تهران نیست بلکه سی استان دیگر می‌توانند در تولید و خلق ثروت نقش آفرینی کنند. فقط ۴ درصد از تولید ناخالص کشور متعلق به تهران است، ضمن اینکه ۷۵ درصد تولید اشتغال و خلق ثروت در اختیار استان‌ها قرار دارد و این باری است که استان‌ها در حوزه اشتغال و تولید از روی دوش تهران برمی دارند.

رزم حسینی با انتقاد از نظام اداری کشور نیز افزود: ما در وهله اول باید بپذیریم دولت دیوان سالاری و نظام اداری نحس ما توانایی اداره کشور را ندارد و به همین دلیل است که توسعه پایدار صورت نمی‌گیرد و کشور به طور سینوسی با درآمدهای نفتی اداره می‌شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: باید اقدامی کنیم تا چسبندگی توسعه را از دولت جدا و به بخش خصوصی واگذار کنیم. در همین زمینه الگویی را در استان خراسان مبنی بر مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی پیاده کردیم. ما اگر در کل کشور حدود ۸۵ هزار واحد صنعتی داریم باید بتوانیم علاوه بر اینکه در حوزه تولید و کار خود مشغول هستند آنها را برای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی نیز ترغیب و تشویق کنیم. الگویی که در دنیا نیز تجربه شده است.

رزم حسینی با اشاره به نقدینگی کشور گفت: ثروتی که در اقتصاد ایران بالغ بر ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار ندارد بلکه این نقدینگی در اختیار بخش خصوصی و خصولتی هاست. اگر این نقدینگی را در جهت فعالیت‌های بخش خصوصی هدایت کنیم می‌تواند منجر به توسعه شود.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: الگوی توسعه اقتصادی-فرهنگی به دنبال وحدت رویه در بین مسئولان برای کار و تولید است. ما بر این باوریم هر کس با هر سلیقه سیاسی باید برای اجرای مسئولیت در کشور وحدت رویه داشته باشد. بحث توسعه اقتصادی فرهنگی به دنبال همین موضوع است.

وی با بیان اینکه بر اساس قوانین و مقررات هر فردی مسئولیتی دارد باید همه توان خود را در راستای پیشبرد امور به بهترین نحو به کار گیرد تاکید کرد: ما باید امروز سرمایه گذار را تقدیس و کارآفرین را تکریم کنیم.

استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: کارآفرین در فرهنگ اقتصاد عمومی ما مزاحم فعالیت‌های اقتصادی است در حالی که بنا بر فرموده رهبر انقلاب اینها عابدان اقتصادی هستند پس فردی که عابد است غارتگر اقتصادی نیست.

رزم حسینی با طرح این سوال که ۴۰ سال انقلاب کردیم چه دستاوردی داشته باشیم، افزود: در ۴۰ سال گام دوم نباید راهی را که در ۴۰ سال اول رفتیم طی کنیم ما امروز ایثار نکردیم که یک کشور عقب مانده باشیم. ما شهید ندادیم که جوانان بیکار داشته باشیم و دختران دم بخت توان تهیه جهیزیه خود را نداشته باشند و انقلاب نکردیم مردم ما یارانه بگیر باشند. این چه افتخاری است که سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم به مردمی که این یارانه هیچ تأثیری در تقویت توان اقتصادی آنها ندارد جز اینکه ماهانه ۴۵ هزار تومان به آنها پرداخت می‌کنیم و از جیب دیگر آنها ۴۵۰ هزار تومان خارج می‌شود.