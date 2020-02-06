برنامه ملی توسعه اقتصاد و اشتغال روستا تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری در نشست خبری که امروز پنجشنبه ۱۷ بهمن در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: ما در برنامه اشتغال روستایی و عشایری تلاش کردیم منابع اشتغال روستایی را به برنامه‌های اشتغال در استان خراسان رضوی متصل کنیم ضمن اینکه برنامه ملی توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی را تدوین کردیم و به زودی رونمایی می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه ملی توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی با همکاری دستگاه‌های مختلف تدوین شده است، افزود: یکی از مؤلفه‌های توسعه روستا، الگوی اتصال روستاها به شهرها است که این موضوع ذیل قانون حمایت از توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تعریف شده است.

منصوری به طرح تولید مبتنی بر قرارداد با محوریت محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح به جای اینکه زعفران از طریق دلالان از کشاورزان خریداری شود و به تولید کننده واگذار شود و تلاش کردیم تا بین کشاورز و فروشنده محصول یعنی همان تولید کننده ارتباط مستقیم برقرار کنیم و در کنار آن تولید کننده نیز موظف است علاوه بر خرید محصول از کشاورزی به موضوع تکنولوژی و آموزش به وی ورود کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه روش تولید مبتنی بر قرارداد یک روش جدید تأمین مالی است، ادامه داد: البته ما در این فرایند از استاندار خراسان تقاضا داریم تا دستگاه‌های اجرایی که بعضاً در فرایند ارتباط کشاورز با تولید کننده تعلل می‌کنند و به نوعی در کار تعلیق ایجاد می‌کنند یک نظارت جدی صورت گیرد. برخی دستگاه‌ها در فرایند شناسایی کشاورز اقدام به دریافت هزینه‌هایی از این بابت می‌کنند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و ساماندهی شود.

منصوری با اشاره به اینکه در قالب طرح تولید مبتنی بر قرارداد تاکنون سه پروژه اجرا شده و کشاورزان در فرایند این طرح به سه تولید کننده صاحب نام در محصولات زعفران و رب گوجه فرهنگی معرفی شدند، گفت: در جریان این طرح کمتر از ۲۵۰ میلیارد تومان است از محل منابع ملی پرداخت شده است تا تولید کننده به صورت تضمین شده بتواند محصول کشاورز را به صورت مستقیم و با نظارت‌های لازم خریداری کند.