‌به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مختار جلالی جواران در نشست خبری که عصر امروز در دانشگاه علمی – کاربردی درباره آموزش‌های علمی – کاربردی سربازان برگزار شد، گفت: با توجه به مأموریتی که دانشگاه علمی – کاربردی در حوزه مهارتی دارد یک بخش مربوط به دوره‌های رسمی بوده و یک بخش دیگر مربوط به دوره‌های آموزش‌های کوتاه مدت است که برنامه ریزی های لازم برای استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود انجام شده است.

وی به طرح آموزش‌های علمی – کاربردی سربازان اشاره کرد و گفت: در این زمینه تفاهم نامه بین ستاد کل نیروهای مسلح، دانشگاه علمی – کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای انجام شد و هم اکنون به مرحله اجرا رسیده است و از همین ماه اجرایی می‌شود.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی ادامه داد: این دانشگاه دارای ۸۰۰ پودمان است که در طرح مذکور ۱۱ پودمان ارائه می‌شود که امیدواریم این دوره‌ها برای سربازان گره گشا باشد و هر سرباز در صورت شرکت در این دوره‌ها علاوه بر کارت پایان خدمت، یک مهارت نیز کسب کرده است. این پودمانها می‌توانند تجمیع شده و به مدرک کاردانی و کارشناسی خدمت شود.

وی گفت: در مرحله اول از ظرفیت مراکز علمی – کاربردی فعال ناجا استفاده می‌شود و در مرحله دوم از کل ظرفیت دانشگاه‌های علمی – کاربردی و فنی و حرفه‌ای برای آموزش سربازان استفاده می‌شود.

جلالی تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی – کاربردی با توجه به اینکه یک دانشگاه مأموریت گرا است نیازهای منطقه را شناسایی کرده و بر اساس نیازها، پودمان طراحی می‌کند و نه تنها برای نیازهای فعلی قطعاً باید بر نیازهای آینده نیز برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در مرحله اول به صورت آزمایشی انجام می‌شود و در مرحله دوم به صورت سراسری در تمام کشور و کلیه استان‌ها اجرایی خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی افزود: ۱۱ پودمانی که ارائه شده در بخش صنعت، کشاورزی، فرهنگ و هنر و مدیریت است و رشته‌هایی مانند جوشکاری، مکانیک، برق، صنایع چوبی، تولید مبلمان، دامپروری، پرورش صنعتی طیور، باغبانی، گردشگری، مترجمی زبان و مدیریت کسب و کار ارائه شده است و مدرسان رسمی دانشگاه که دارای کد مدرسی هستند این دوره‌ها را ارائه خواهند داد.

وی اظهار داشت: از تمام کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و امکانات دو دانشگاه و ستاد کل نیروهای مسلح در این دوره‌ها استفاده خواهد شد.