ضعف مهارتی در بین فارغ التحصیلان/ صنعت و دانشگاه با هم غریب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب امروز شنبه در مراسم اختتامیه کمپ کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل و مشکلات ما به خصوص در حوزه فارغ التحصیلان دانشگاهی ضعف مهارتی است، اظهار داشت: دانشگاه‌ها بحث نظری را به خوبی انجام می‌دهند اما بحث عملی در جاهایی ایرادات و اشکالاتی دارد که تکمیل کننده این خلأ دانشگاه علمی کاربردی است که خوشبختانه آموزش‌های آن هم نظری و هم عملی هستند.

دانشگاه و صنعت با هم غریب هستند

وی با بیان اینکه خروجی کار این دانشگاه مثبت است و دانشجویان بعد از تحصیل به یک شغل و حرفه‌ای مشغول می‌شوند، عنوان کرد: عمده مشکل ما در حوزه آموزش عالی، ضعف ارتباط بین صنعت و دانشگاه است، هم دانشگاه ما با صنعت و هم صنعت با دانشگاه ما غریب است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، تاکید کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند به مقوله آسیب شناسی تعطیلی واحدهای تولیدی ورود پیدا کنند و این امر در قالب یک پروژه و کار پژوهشی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، چرا که دانشگاه محلی برای تولید فکر و نظریه است و در هر فعالیت و حرفه‌ای اگر مسیر ارتقا طی نشود یک جایی بن بست می‌رسد.

آشتاب با تاکید بر اینکه امروز فارغ التحصیلان دانشگاهی باید نگاه متفاوت از گذشته داشته باشند، بیان داشت: آن زمان گذشته که دانشجویان از یک رشته تحصیلی فارغ التحصیل شوند و بازار کار برای آنها فراهم باشد و استخدام شوند و پشت یک میز بنشینند.

وی، افزود: دولت به دنبال کاهش نیروی‌های اداری است و اگر استخدامی وجود دارد یک سهم بسیار ناچیز است.

حمایت از طرح‌های کارآفرینی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر اینکه در این راستا دانشجویان باید رشته تحصیلی خود را آگاهانه و با علاقه انتخاب کنند، تصریح کرد: باید نگاه خود را به کار تغییر بدهیم و تعریفی از کار ارائه بدهیم که متفاوت از شرایط گذشته باشد.

آشتاب با بیان اینکه کار، فعالیت مشروع، قانونی و اقتصادی که منجر به ایجاد کسب درآمد و رفاه شود، است، بیان داشت: دانش آموز، دانشجو و معلم ما باید مسیر حرکتی خود را به این شکل ترسیم کند که اگر دنبال کاهش فقر، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی هستیم باید به سمت زندگی کارآفرینانه حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه استارت زندگی کارآفرینانه زده شده است، تصریح کرد: ما تفاهم نامه‌ای تحت عنوان «باشگاه کارآفرینان» با آموزش و پرورش، کمیته امداد و بنیاد شهید منعقد کرده‌ایم و در این راستا ۸۰ دانش آموز را با بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاهیان تربیت می‌کنیم و در نهایت بعد از طی دوره‌های آموزشی این تعداد با اصول اولیه کارآفرینی آشنا می‌شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به ایجاد «کافه کارآفرینی» در استان و تبادل نظر و… در آن، تصریح کرد: همه باید به شکلی کار را دنبال کنیم که دانشجویان و دانش آموزان به سمت زندگی کارآفرینانه ترغیب شوند.

آشتاب از حمایت‌های مالی و اتخاذ مشوق‌های لازم برای طرح‌های کارآفرینی استان خبر داد.