بخشش محکوم به قصاص پای چوبه دار در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی اظهارکرد: با گذشت اولیای دم، حکم قصاصی که صبح امروز (دوشنبه) در گلستان در مرحله اجرا بود متوقف شد.

وی توضیح داد که محکوم به قصاص فردی بود که چهار سال پیش وقتی که ۲۰ ساله بود در دعوای خانوادگی، پسر دایی اش را به قتل رسانده بود.

سیدحسینی افزود: به درخواست اولیای دم، حکم قصاص این جوان صادر شد و در مرحله اجرا بود.

وی ادامه داد: تا پیش از اجرای حکم چندین نشست با خانواده مقتول برای گرفتن رضایت برگزار شد اما آنان حاضر به گذشت نشدند.

سیدحسینی ادامه داد: صبح امروز پیش از اجرای حکم دوباره قاضی شعبه سوم اجرای احکام و اعضای شعب صلحی شورای حل اختلاف زندان گرگان با خانواده مقتول گفتگو کردند و بالاخره اولیای دم بزرگوارانه راضی به گذشت از حق شرعی و قانونی خود شدند و این جوان را بخشیدند.

گفتنی است که این محکوم به قصاص، شانزدهمین فردی است که از ابتدای امسال با بزرگواری اولیای دم، فرصت جبران اشتباه و زندگی دوباره را یافتند.