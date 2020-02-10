کشف ۴ تن مواد مخدر طی سه روز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم رهام بخش حبیبی دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۴٨ تن و ٧٠٠ کیلوگرم مواد مخدر در فارس کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس اضافه کرد: طی عملیات مختلف که توسط نیروی انتظامی انجام شد یک باند مواد مخدر که در تانکر حمل گاز اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده بودند دستگیر و ٣تن و ٩٠٠ کیلوگرم تریاک از این باند قاچاق کشف شد.

او ادامه داد: این باند مواد مخدر سه عضو داشت که طی این عملیات هر سه عضو این باند دستگیر شدند.

وی با اشاره به طرح پاکسازی محلات پرخطر تصریح کرد: بیش از ۴٨ مرحله طرح پاکسازی محلات پرخطر برگزار شده که ١۴ هزار و ١٢٨ نفر نیز در رابطه با این عملیات‌ها دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان فارس در خصوص مواد مخدر کشف شده در فارس گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی استان فارس این استان در مسیر ترانزیت و اتصال به مرکز کشور قرار دارد از این رو بخشی مواد کشف شده مربوط به استان فارس و بخش دیگری از آن مربوط به سایر نقاط کشور است.