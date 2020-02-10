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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۷

فرمانده انتظامی فارس خبرداد:

کشف ۴ تن مواد مخدر طی سه روز

کشف ۴ تن مواد مخدر طی سه روز

شیراز- فرمانده انتظامی استان فارس گفت: بیش از چهار تن مواد مخدر طی عملیات مختلف توسط نیروی انتظامی استان فارس کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم رهام بخش حبیبی دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۴٨ تن و ٧٠٠ کیلوگرم مواد مخدر در فارس کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس اضافه کرد: طی عملیات مختلف که توسط نیروی انتظامی انجام شد یک باند مواد مخدر که در تانکر حمل گاز اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده بودند دستگیر و ٣تن و ٩٠٠ کیلوگرم تریاک از این باند قاچاق کشف شد.

او ادامه داد: این باند مواد مخدر سه عضو داشت که طی این عملیات هر سه عضو این باند دستگیر شدند.

وی با اشاره به طرح پاکسازی محلات پرخطر تصریح کرد: بیش از ۴٨ مرحله طرح پاکسازی محلات پرخطر برگزار شده که ١۴ هزار و ١٢٨ نفر نیز در رابطه با این عملیات‌ها دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان فارس در خصوص مواد مخدر کشف شده در فارس گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی استان فارس این استان در مسیر ترانزیت و اتصال به مرکز کشور قرار دارد از این رو بخشی مواد کشف شده مربوط به استان فارس و بخش دیگری از آن مربوط به سایر نقاط کشور است.

کد مطلب 4849497

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