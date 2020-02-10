وزارت دفاع از ملت ایران برای‌ حضور ‌در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

در این بیانیه آمده است:

بار دیگر شمیم روح‌بخش بهار انقلاب اسلامی به مشام می‌رسد و تمامی ملت انقلابی و غیور جمهوری اسلامی را سرشار از شور و حماسه حضور می‌سازد. یوم‌الله ۲۲ بهمن سرآغاز حکومت الله بر جهان، برافراشته شدن پرچم عدالت اسلامی و عید حقیقیِ ملّت ایران است، روز موعود عزّت‌طلبان و مجاهدان برای عقد پیمانی دوباره بر ایستادگی بر سر اهداف والای انقلاب اسلامی، ابراز تنفّر و انزجار از دشمنان اسلام و یکی از زیباترین جلوه‌های قدرت لایزال الهی است.

پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که یکی از نشانه‌های قدرت و صدق وعده الهی است، با نصرت و امداد خداوند متعال، ۴۰ سال پرافتخار را پشت‌سر نهاده و پیام حیات‌بخش همراه با منطقِ قوی خود را جهانی کرده است، نهضتی دینی و مردمی که با عنایات الهی و توجهات امام عصر (عجّل‌اللّه تعالی فرجه‌الشریف) و رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید و با رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) تداوم یافت، تا امروز ملت رشید ایران شاهد رویش و درخشش نهضت خود در همه صحنه‌ها باشد.

درخت تنومند انقلاب اسلامی که ریشه در خاک پاک اسلام ناب محمدی دوانده و با خون پاک شهدای والامقام و با تدبیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امروزه در برابر طوفان‌های دشمنان و کینه‌توزان انقلاب و اسلام، با صلابت‌تر از گذشته قد علم کرده و سایه خود را بر سر امت واحده اسلامی در اقصی‌نقاط جهان گسترانده است، با گذشت زمان و پیشرفت همه‌جانبه انقلاب اسلامی در زمینه‌های گوناگون و خودکفایی و استقلال از دخالت مستکبران خارجی، امروزه ملت و نظام ما بیشتر آماج اهداف شوم دشمنان خارجی و داخلی و وابستگان به قدرت طلب‌های جهان قرار گرفته است.

امسال در حالی چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام‌الله دهه فجر را جشن می‌گیریم که دشمنان کوردل و خبیث سرداران سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و یاران مقاومت در اقدامی جنایتکارانه به شهادت رساندند و بر این باوریم که خون این شهیدان والامقام به‌زودی ریشه منحوس شجره خبیثه آمریکا و اسرائیل را در منطقه خشک خواهد کرد.

دوستان و دشمنان می‌دانند و باور دارند شهادت این سرباز مخلص ولایت سرآغاز تحولاتی بنیادین در منطقه خواهد شد و دست انتقام الهی به زودی لباس مذلت و حقارت را بر تن مستکبران جنایت پیشه خواهد پوشاند و ملت مؤمن ایران اسلامی با ایمان راسخ به وعده‌های الهی به جهاد خستگی‌ناپذیر خود در ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی ادامه می‌دهد و به‌فضل الهی در همه امتحانات سربلند و سرفراز خواهد بود.

در پس این اقدام شیطان بزرگ، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند یک ایام الله دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورد و غریو موشک‌های متخصصان صنعت دفاعی به دست سپاه قدرتمند ایران اسلامی بزرگ‌ترین پایگاه نظامی تروریست‌های آمریکایی در عین‌الاسد را با دقت هرچه تمام مورد هدف قرار داد.

شیطان بزرگ پس از شکست‌های متوالی در منطقه این بار با رونمایی از طرح اشغالگرانه «معامله قرن» تصور می‌کند می‌تواند سرزمین اسلامی فلسطین را برای غاصبان به یغما ببرد؛ و تلاش می‌کند با این طرح شوم، هویت تاریخی بیت‌المقدس به‌عنوان شهر مقدس ادیان ابراهیمی را تغییر دهد و آن را به شهری صهیونیستی و پایتخت غاصبان فلسطین تبدیل کند، اما آن‌ها بدانند به فضل الهی دیری نخواهند پایید که برخلاف تصور و خیال واهی دولتمردان آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیت‌المقدس و فلسطین از وجود پلید آنان پاک و یاران و مجاهدان قدس شریف و فلسطین عزیز سرمشق همه آزادگان جهان خواهند شد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تبریک فرارسیدن بهار عزت و آزادی به ملت ایران و اعلام بیعت مجدد با ولی فقیه زمان و مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و شهیدان تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌ویژه یک هزار شهید وزارت دفاع و دعوت از آحاد ملت ایران برای حضور پرشور در جشن پیروزی انقلاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام می‌دارد امسال در چهل‌ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران که دشمنان همچنان با طراحی سناریوهای مختلف به دنبال هجمه‌های سیاسی و رسانه‌ای و تهدیدات نخ‌نما هستند، مردم ایران اسلامی به‌ویژه کارکنان و خانواده بزرگ وزارت دفاع با درک صحیح شرایط منطقه و کشور، با حضور پرشور در راهپیمایی دشمن‌شکن ۲۲ بهمن بار دیگر پاسخ کوبنده‌ای به نقشه‌های شوم دشمنان خواهند داد و جای جای میهن اسلامی را صحنه نمایش وحدت و اقتدار ملی و نماد عزم و اراده پولادین خود در برابر جبهه معاندین نظام قرار خواهند داد.