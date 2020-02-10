به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعت‌مداری عصر دوشنبه در مراسم بهره‌برداری از دو محصول پتروشیمی اظهار داشت: امروز شاهد رقابت سنگینی در جهان در عرصه پتروشیمی هستیم و رقبای ما برای توسعه صنایع نفت و گاز خود از پا ننشسته‌اند.

شریعتمداری گفت: بر اساس اعلام تحقیقات بین‌المللی و نشریات تخصصی تا سال ۲۰۳۰، هزار و ۳۲۰ برند جدید پتروشیمی در جهان وارد عمل می‌شوند که بیشتر این پروژه‌ها در آسیا خواهد بود.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در کشور، قرار است ۱۵۲ واحد جدید پتروشیمی در کشور با ۲۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری فعال شود.

وزیر کار با اشاره به رقابت سنگین در عرصه پتروشیمی در جهان افزود: بالا بردن بهره‌وری در مجموعه‌های پتروشیمی راه حضور در عرصه رقابت است ضمن اینکه نوسازی در عرصه پتروشیمی راه حضور در صحنه رقابت است.

شریعتمداری ادامه داد: ایجاد نظام شفاف سازی برای بهره برداری از منابع مربوطه به مسئولیت‌های اجتماعی در عسلویه باید مورد توجه مسئولان باشد.

وی با بیان اینکه وضعیت بیکاری و فقر آموزشی و مسکن و مسائل بهداشتی زیبنده عسلویه نیست، اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مهمی که برای عسلویه داریم ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در این منطقه با هدف تربیت نیروهای بومی برای اشتغال در تأسیسات نفت و گاز است.

در این مراسم ۲ محصول تولیدی پتروشیمی جم رونمایی شد. گرید نوار آبیاری قطره‌ای و گرید ترپلیمر دو محصول تولیدی جدید پتروشیمی جم بود که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد.