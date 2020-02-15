دیدگاه مانسبت به زنان باید اصلاح شود/بالاتر از الگوی فاطمی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز (شنبه) همزمان با ولادت حضرت زهرا(س) در دومین نشست ملی زن و خانواده که از سوی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه(س) و روز زن اظهار داشت: روز زن، این مظهر عواطف، مظهر هنر و مظهر زیبایی از جانب خداوند و همچنین روز مادر و روز میلاد فرزند فاطمه اطهر و امام راحل را به همه تبریک عرض می‌کنم. فاطمه اطهر به عنوان بهترین الگو و نمونه برای مشی و سلوک زندگی ما و برای خلق و خوی ما می‌تواند الگو و معیار بسیار خوبی باشد.

وی عنوان کرد: گرچه دوران زندگی حضرت زهرا(س) دوران طولانی نبود اما در عین حال کلمات، بیانات، حضور و خطبه معروفش بعد از رحلت پیامبر در مسجد مدینه و تربیت فرزندان برومندش حسنین و زینبین و شیوه او در خانه و همسرداری به عنوان بهترین الگو برای زنان جامعه ماست.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در شرایط امروز ما الگوسازی برای سبک زندگی و رفتار، بسیار حائز اهمیت است. همین که امروز ما به عنوان مراجع اجتماعی برای زندگی می‌خوانیم و می‌نامیم علاوه بر داشتن مقررات، دانش، علم و خردورزی، الگو هم حائز اهمیت است. خداوند می‌توانست اسلام را توسط یک کتاب بر جهانیان عرضه کند اما این کار را نکرد. کتابش را بر قلب انسان والایی به نام پیامبر نازل کرد و گفت او آیه آیه آن کتاب را بر مردم بخواند و تلاوت کند و او عمل به آن آیات را در مقام عمل به مردم نشان دهد.

روحانی افزود: پیامبر علاوه بر اینکه رسول، پیام‌آور، معلم و مبین کلام خدا بود، زندگی او هم الگو، نمونه و شاهد برای جامعه اسلامی بود. یک الگو بهتر می‌تواند هادی انسان باشد و او را هدایت کند.

رئیس‌جمهور با تاکید براینکه بهترین الگو، الگوی فاطمی است و از آن الگو بالاتر نداریم، گفت: گرچه مریم مقدس در قرآن کریم و زنان دیگر چون مادر موسی دارای مقام و شأن بلندی هستند اما در عین حال هیچ الگویی بهتر و بالاتر از فاطمه اطهر سراغ نداریم.

وی تصریح کرد: نسبت به زنان جامعه ما لازم است چند نکته را به عرض برسانم. دیدگاه همه حتی خانم‌ها به ویژه مردها نسبت به مقام زن باید تصحیح شود. ما به زبان می‌گوییم جنس دوم نداریم، زن و مرد مساوی و هر دو دارای کمالات هستند اما گفتن کافی نیست بلکه در مقام عمل، قانونگذاری و اجرا باید این حقیقت را ببینیم.

روحانی تاکید کرد: اگر زن و مرد از لحاظ خلق، قدرت انسانی، کمالات معنوی و قرب به خدا یکسان هستند پس باید در رفتار، عمل، الگوی زندگی، برخورد و سخن گفتن ما هم این مقام مساوی را ببینیم و مشاهده کنیم.

وی افزود: تردیدی نداریم خداوند زن و مرد را کنار هم قرار داده و به صراحت گفته «مَن عمِل صالحا او ذکر و انثی»، اساسا خدا ما را آفریده و جهان را خلق کرده که محل آزمایش انسان ها باشد. خدا می گوید همه زمین و زیورهای آن و هر آنچه در زمین قرار دادیم برای آن است که نشان داده شود کدام یک از شما بهتر عمل می کنید.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه هرکه بهتر عمل می‌کند کاراتر است و بهتر می‌تواند جامعه را به سمتی ببرد، عنوان کرد: ما شما را، جهان را، زینت را خلق کردیم یعنی دریاها، کوه‌ها و جنگل‌ها؛ همه برای این است که معلوم شود کدام یک بهتر عمل می‌کنید. اینکه می‌گوییم در جامعه اسلامی باید رقابت سالم باشد برای این است که خداوند ما را در یک رقابت سالم آفریده است و در جامعه ما، مدیریت ما و در علم و دانش باید رقابت سالم باشد و این رقابت سالم وقتی امکان پذیر است که موانع را برداریم و فرصت ها را برابر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وقتی فرصت برابر نیست چگونه می‌شود رقابت انجام داد؟ اگر فرصت مرد در مسائل اجتماعی، سیاسی، قضایی، قانونگذاری و فرصت‌های علمی با زن برابر نیست چطور می‌شود این رقابت را انجام داد؟ شما به یکی همه فرصت‌ها را بدهی و به دیگری هیچ فرصت ندهی بعد بگویی این دو مساوی و دارای مقام برابر هستند پس چرا فرصت برابر به اینها ندادیم؟

روحانی گفت: اولین مساله مهم، دادن فرصت برابر و فضای رقابت سالم در جامعه برای زنان است. زنان جامعه ما در طول ۴۱ سال بعد از انقلاب به خوبی نشان دادند که در تمام صحنه‌ها دوشادوش مردها حضور و ظهور پیدا کردند.

رئیس جمهور اظهار داشت: البته در بعضی جاها تعداد خانم ها در مسئولیت بیشتر از مردها است. مثلاً تعداد معلمان خانم ۶۱ درصد است. در آموزش و پرورش آمار بسیار خوب است. در تعداد دانشجویان، دانش آموزان و بهداشت و درمان در مورد بانوان آمار خوب و قابل قبول است.

روحانی ادامه داد: آیا در مسئولیت‌های بالا این موضوع وجود دارد؟ چه می‌شود که چند مدیر تاثیرگذار زن وجود داشته باشد؟ مگر رکن کشور دچار مشکل می‌شود؟ اگر در دولت که جمعی ۲۰ الی ۳۰ نفره هستند، خانم ها حضور داشته باشند، چه مشکلی پیش می‌آید؟ به جز معاونان که دست رئیس‌جمهور باز است چه ایرادی دارد که در وزارت هم دست رئیس‌جمهور باز باشد و بتوان وزیر زن انتخاب کرد؟

وی گفت: مرد و زن برابر و هم جنس هستند. در بحث اقتصاد دیجیتال که در دولت ما در حال توسعه بوده و ما تصویب کرده ایم که حداقل ۱۰ درصد اقتصاد کشور دیجیتال باشد فرصت های بهتر و راحتی برای بانوان برای حضور در اشتغال وجود دارد.

رئیس‌جمهور افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم بدون هیچ شعاری تاکید کرده‌ام که برای حضور بانوان، جوانان و اقوام و مذاهب تلاش کنید. به همه وزرا گفته شد که حداقل یکی از معاونین، مشاوران عالی یا دستیاران باید از بانوان باشند و خانم های ما باید در این راه ارتقا یابند. بحث ارتقای بانوان همیشه مورد تاکید من بوده‌ است. باید برای نسل‌های دیگر فرصت را مهیا کنیم.

روحانی عنوان کرد: اینکه در دولت ما میانگین سن مدیران هشت‌ سال کاهش پیدا کرده، به این معنی است که نسل جوان در مدیریت کشور حضور داشته باشد و در همین راستا ۳۰ درصد از پست‌ها باید در اختیار بانوان باشد. آخرین آمار سازمان اداری و استخدامی که به من رسید، این میزان قابل قبول است.

وی اضافه کرد: تعداد کل کارمندان بیش از دو میلیون و ۳۷۹ هزار نفر است، که از این تعداد بیش از ۹۵۰ هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند که حدود ۴۲ درصد است.

رئیس جمهور اظهار داشت: این رقم نسبت به گذشته قابل توجه است و رشد خوبی داشته است. طبق مصوبه شورای اداری در سال ۹۶ میزان ۳۰ درصد از مدیران را باید بانوان تشکیل دهند. آمار نیمه اول سال ۹۸ نشان می‌دهد که ۲۶ درصد از پست‌ها را بانوان دارند و تلاش دولت این است که قول های داده شده در این زمینه تا پایان برنامه محقق شده و به عدد ۳۰ درصد برسیم.

روحانی ادامه داد: تا پیش از این دولت برخی مشاغل صرفا مردانه بود. مثلاً شغل سفارت پیش از این مردانه بود و بحث حضور بانوان در سفارت موضوع جدیدی بود که تاکنون چهار نفر از خانم ها توانسته‌اند سفیر شوند و به وزیر امور خارجه گفته ام که بانوانی که صلاحیت دارند، مجددا به عنوان سفیر انتخاب شوند.

وی گفت: مسئولی برایم تعریف می کرد که در سفری با هواپیما متوجه شدم که خلبان یک زن است و ابتدا گفتیم که چگونه این پرواز انجام خواهد شد ولی بعد از انجام پرواز خوب، همه مسافران این خلبان زن را تشویق کردند.

رئیس‌جمهور افزود: در زمان ما که در حوزه بودیم، طلبه زن نبود و حوزه، فضایی مردانه داشت. وقتی بحث حضور یک زن عالم در اصفهان مطرح شد، همه تعجب می کردیم. وقتی من به دانشگاه رفتم، هیچ استاد زنی وجود نداشت ولی بحمدالله در حال حاضر اساتید شایسته‌ای از بانوان داریم.

روحانی عنوان کرد: بانوانی بودند که در رشته حقوق درس می خواندند و موفق بودند. برخی می گویند که وقتی زن وارد جامعه شود، جامعه از اخلاقی بودن فاصله می گیرد؛ این اشتباه است. این تفکر غلط، نادرست و قدیمی است که می گوید مردها را زن ها منحرف می کنند. ما در قرآن این را قبول نداریم.

وی اضافه کرد: آدم و حوا بر اساس قرآن هیچ فرقی با هم ندارند. زن های ما خودشان اهل شرف، عفت و پاکدامنی هستند و جامعه ای بدون حضور فعال زنان اداره نمی شود.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: در خانه رهبری عاطفه، آرامش و نظم به عهده بانوان است. زنان آرامش ایجاد می‌کنند. قرآن هم می‌گوید آنکه خانه را مسکن می‌کند، زن است‌. مسکن محل آرامش است و این زنان ما هستند که این آرامش را ایجاد می‌کنند و اگر زن نباشد، آنجا صرفا خانه و خوابگاه است.

روحانی با تاکید بر اینکه رهبری در داخل خانه برای آرامش بر عهده زنان است، تصریح کرد: رهبری نظم در خانه با زنان است. مردها اگر با خودشان باشد نمی‌توان اتاقشان را دید که کی‌به‌کی است! و صبح نمی تواند یک جوراب خود را پیدا کند. رهبری نظم در داخل خانه خانم ها هستند. رهبری عاطفه در داخل خانه زن ها هستند. چرا خداوند این همه عواطف سرشار به خانم ها داده است؟ برای اینکه بتوانند رهبری تربیت انجام دهند. خداوند رهبری تربیت را بر عهده زنان قرار داده است.

وی افزود: درست است که مرد هم در تربیت نقش دارد اما نقش اول را در تربیت خانم ها دارند. امام آن همه بر دامن زنان و مادران تاکید می کرد که همه آنها که به عرش الهی رسیدند از دامن زن رسیدند. یکی از شانس هایی که انقلاب ما آورد این بود که به رهبری امام راحل این انقلاب پیروز شد و امام کسی بود که در این زمینه ها فکر باز و روشن داشت.

روحانی عنوان کرد: یک عده در همان تظاهرات سال ۵۷ اشکال می‌کردند و می‌گفتند خانم هایی که به خیابان می آیند شعار ندهند چون صدایشان را نامحرم می شنود. حالا مگر مرگ بر شاه را زن بگوید چه مشکلی پیش می آید؟ حتما مرد باید بگوید؟ امام بود که این راهها را باز کرد و گشود و بیان کرد.

وی در رابطه با حضور زنان در هنر گفت: شما دیدید عده ای از علمای قم نامه نوشتند به امام برای برخی از فیلم ها. امام بود که راه را باز کرد تا خانم‌ها در جامعه و هنر حضور داشته باشند. این امام بود که راه را برای حضور دختران در دانشگاه باز کرد. عده ای سال اول انقلاب می‌گفتند در دانشگاه بین کلاس دیوار بکشیم و خانم ها این طرف و آقایان آنطرف دیوار باشند. امام نگذاشت. اینها که من می‌گویم شوخی نمی‌کنم.

رئیس جمهور یادآور شد: در انتخابات وقتی گفتم بعضی‌ها دنبال دیوار هستند، می‌گفتند او برای انتخابات این حرف‌ها را می زند. چه کسی دنبال دیوار بوده است؟ شماها اوایل انقلاب برای دانشگاه تهران دنبال دیوار بودید و آن کسی که جلوی شما را گرفت امام بود. امام راه را باز کرد برای اینکه زنان در علم، دانش و فضیلت به جامعه بیایند.

روحانی اضافه کرد: همین جا شما دیدید یک خانم استاد دانشگاه آمد که در فناوری های نو تخصص داشت. ببینید امروز در این فناوری‌های نو مانند نانو، بیو و IT چقدر زنان حضور دارند. حضور خانم‌ها نشان می‌دهد خداوند لیاقت این دو جنس یعنی مرد و زن را لیاقت و قدرت برابر قرار داده است.

وی تاکید کرد: اینکه برخی کارها را زنان و برخی را مردان بهتر انجام می دهند بحث دیگری است. بله هر کدام در خلقت ویژگی های خاص خود را از لحاظ جسمی و روحی دارند که ضروری و لازم بوده است. برای اینکه مرد و زن بتوانند آینده بشریت راتضمین کنند این اختلافات نیاز بوده است اما این به معنای فضیلت یا برتری این بر آن و آن بر این نیست. این چیزی است که ما در آیات قرآن و تاریخ به خوبی می‌بینیم.

رئیس جمهور بیان کرد: مسئول اداری استخدامی کشور می گوید در پست های مدیریتی ۵۳ نفر در این دولت، به تفکیک معاون وزیر و هم تراز، ۲۰ نفر مشاور وزیر، ۲۵ نفر دستیار وزیر و ۴ نفر سفیر بوده اند. این موارد ارتقایی است که امروز در مدیریت حاصل شده است. در اینجا می‌خواهم به شما قول بدهم دولت تدبیر از آغاز تا امروز و از امروز تا پایان دولت و تا روز آخر بی تردید آن شعاری که از روز اول در دولت مطرح و تاکید کرده است را پیگیری خواهد کرد.

روحانی ادامه داد: حضور فعال زنان، جوانان، اقوام و مذاهب سه نکته ای بوده که همواره بر آن تاکید کردم و حالا هم تاکید می کنم. این دولت برای زندگی بهتر در روستاها تلاش فراوانی کرد. همه آنهایی که اهل آمار، ارقام و مطالعه هستند ببینند وضع روستاهای ایران تا سال ۹۲ و از ۹۲ تا ۹۸ در آب، برق، گاز، راه، آموزش، ارتباطات شرایط لازم برای کشاورزی، کارها و صنایع دستی و روستایی و اشتغال چگونه بوده است.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: کاری که دولت کرد این بود که کل روستاییان در پوشش آب سالم آشامیدنی پایدار در سال ۹۲ ، ۹۰۰ هزار نفر جمعیت بود و امروز ۷ میلیون نفر دارای آب آشامیدنی پایدار در روستاها هستند. تا آخر دولت هم ۱۰ میلیون خواهد شد. اینها که گاهی راجع به کارآمدی دولت به دلیل مسائل حزبی تردید می کنند به من بگویند قبل از انقلاب و بعد از انقلاب کدام دولت بوده است که به اندازه این دولت در این ۶ و نیم سال تلاش کرده باشد.

وی با بیان اینکه ۱۴ هزار روستا از زمان رژیم گذشته تا اول دولت ما گاز داشته است و امروز ۳۰ هزار روستای ما گاز دارد، گفت: این یعنی بیش از دو برابر. این ۸ سال بیش از کل تاریخ ایران در بحث گازرسانی برای روستاها تلاش و کار شده است. روی مساله ارتباط خیلی تاکید نمی‌کنم زیرا کلا در دنیای امروز فضا تغییر کرده است. امروز ۸۰ درصد روستاهای ما در این دولت به اینترنت پر سرعت وصل هستند.

روحانی افزود: درست است مقداری تکنولوژی پیشرفت کرده و یک مقدار هم این دولت ایستادگی کرده است. خانم‌ها، حضار، مردم! بدانید اگر ایستادگی این دولت نبود امروز موبایل نسل و سه و چهار وجود نداشت. امروز در این این کشور ارتباط اینترنت به گونه ای بود که شما اگر می‌خواستید جیزی ببینید آنقدر معطل می‌شدید که پشیمان می‌شدید. ما در این دولت توانستیم سرعت اینترنت و پهنای باند را ۳۳ برابر افزایش دهیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برای اینکه امروز خانم‌ها بتواند در روستا صنایع دستی خود را عرضه کنند و خانه خود را عنوان بوم‌گردی عرضه کند و تحولی که امروز در روستاها ایجاد شده، تلاش شده است.

وی با اشاره به سفر خود به یک روستا در زلزله آذربایجان، گفت: برای صحبت در جمع مردم رفتم که برخی هم خانه هایشان خراب شده بود. من یک خانم ندیدم که موبایل دستش نباشد و همه عکس و فیلم می گرفتند. شرایطی که امروز ایجاد شده و اینکه ما توانستیم ارتباطات واینترنت را به روستاها ببریم به آن معناست که تلاش ما در دولت این بوده که همه خانم ها حتی آنان که در روستاها زندگی می کنند شرایط عادلانه و برابر داشته باشند.

رئیس‌جمهور افزود: نکته‌ای که یکی از خانم های بلوچستانی اینجا اعلام کرد که ما در روستاها شاهد تحول هستیم، به خاطر شرایطی است که امروز به وجود آمده است. نکته آخر اینکه هیچ وقت در تاریخ ایران زن ها به اندازه این 41 سال در سیاست حضور نداشتند، حضور زن‌ها در سیاست و اینکه زن‌ها می‌توانند سرنوشت یک انتخابات را عوض کنند قابل توجه است.

روحانی اضافه کرد: زنان می توانند سرنوشت را در انتخابات ریاست جمهوری عوض کنند. اگر خانم ها تصمیم بگیرند و ببینند یک کاندیدا بهتر هست ولو اینکه عده ای سال ها تلاش کردند، پول خرج کردند و رسانه دارند، قادر هستند کاندیدای مورد نظر خود را در انتخابات پیروز کنند. امروز هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی که پیش روی ماست ولو اینکه ما گله داشته باشیم، ولو اینکه برخی از امور به صورت مطلوب قرار نگرفته باشد اما باید پای صندوق برویم و بین آنهایی که امروز مطرح هستند بگردیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه به هر حال بعضی از کاندیداها به نظر ما بهتر هستند، گفت: بهترها را برگزینیم و انتخاب کنیم و پای صندوق برویم. شور انتخابات با خانم‌ها است. همیشه اینطور بوده و در تمام انتخابات خانم ها اگر تصمیم بگیرند شور انتخاباتی ایجاد می کنند. خانم ها قادر هستند افرادی را که می بینند افکار، نیات، تصمیمات و اذهانشان برای پیشرفت کشور مفیدتر است، بر می‌گزینند و انتخاب می‌کنند.

روحانی در پایان تصریح کرد: بی تردید نقش شما امروز نقش بسیار تاثیرگذار برای آینده کشور ما خواهد بود. از معاونت زنان و امور خانواده، از کتابی که راجع به عدالت جنسیتی امروز رونمایی شد که بسیار مهم است و تصمیمی که برای شاخص های خانواده گرفته شد و ان شاء الله به زودی به نتیجه می رسیم تشکر و سپاسگزاری می‌کنم.