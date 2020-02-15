نفرات برتر جشنواره ملی رسانه های دیجیتال رضوی شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه هشتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی از مجموعه برنامه‌های هفدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) روز شنبه با حضور صدر مشاور معاون هنری وزیر ارشاد، برازش مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) محمدرضا بهمنی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال کشور، جمالی پور استاندار، فیاضی قائم مقام بنیاد امام رضا (ع)، اسماعیلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، درافشانی رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین و جمعی از هنرمندان در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

امسال ۳ هزار و ۳۸۶ اثر در رشته‌های عکس، عکس نوشته، گرافیک، موشن گرافی، نماهنگ، کلیپ به دبیرخانه هفتمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی در قزوین ارسال شد.

بیشترین آثار رسیده از استان‌های خراسان رضوی، تهران و زنجان بود و آثار ارسالی از ۲۹ استان کشور در راستای فرهنگ رضوی، احادیث و زیارت رضوی مورد بررسی قرار گرفت.

در مراسم اختتامیه افراد برتر معرفی و تجلیل شدند.

در اینفو گرافی فاطمه خراسانی از استان البرز، رضا اسماعیلی از خراسان و سید جواد حسنی از قم در رده‌های برتر قرار گرفتند.

همچنین در بخش ویدئو و نماهنگ فاطمه متعلق از استان فارس، علی براتی از کرمان، امید اسماعیلی از تبریز و اعظم رفیعی از قزوین به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

اجرای حماسی خوانی توسط مرشد علی ناری و محسن میرزاعلی از نقالان بنام که از اساتید این رشته هستند و تاکنون ۳۰ اجرای بی نظیر در کشورهای جهان داشته اند از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

دوتار نوازی توسط حسین ولی نژاد و اجرای موسیقی توسط حجت اشرف زاده و تجلیل از استاد کریم خوانی مداح اهل بیت و حجت اشراف زاده هم از برنامه‌های جنبی این جشنواره بود

