دیدار وزرای خارجه کویت، اسلوونی و نخست وزیر اقلیم کردستان با ظریف

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ «احمدناصر المحمد صباح» وزیر امور خارجه کویت صبح امروز (یک‌شنبه) در حاشیه نشست کنفرانس امنیتی مونیخ با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد.

در دیدار وزرای امور خارجه ایران و کویت علاوه بر موضوعات روابط دوجانبه، امنیت منطقه، روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین تحولات یمن مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

«میرو سرار» وزیر امور خارجه اسلوونی نیز در دیدار با ظریف درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دو کشور، تحولات مربوط به برجام و موضوعات مرتبط با امنیت منطقه به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

همچنین در دیدار «ظریف» و نخست وزیر اقلیم کردستان عراق علاوه بر روابط کشورمان با اقلیم، در خصوص مسائل عراق و سوریه و امنیت و مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو شد.

طرفین در این دیدار پیرامون بازسازی داعش و فعالیت مجدد آن در عراق و افغانستان ابراز نگرانی کردند.

گفتنی است، وزیر امور خارجه کشورمان که پنج‌شنبه شب برای شرکت در پنجاه و ششمین کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده بود با همتایان خود از چین، روسیه، آلمان، فرانسه، ژاپن، عمان، کرواسی، فنلاند، جمهوری چک، واتیکان، کانادا، ترکیه، اوکراین و اسپانیا، نخست وزیر کانادا، گروه الدرز (ریش سپیدان سازمان ملل متحد)، اعضای شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا و گروه اقدام بحران دیدار و گفتگو کرد.

ظریف همچنین پیش از سخنرانی خود در پنل تخصصی در مورد تنش زدایی در خلیج فارس، در نشستی با حضور وزرای خارجه کشورهای مرتبط با سقوط هواپیمای اوکراینی حضور یافت و از آمادگی ایران برای همکاری در روند تحقیقات و کمک به التیام آلام بازماندگان خبر داد.