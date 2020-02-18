۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۱۵

پس از دیدار با پمپئو؛

لاوروف از مواضع جدید آمریکا درقبال گفتگوهای راهبردی استقبال کرد

وزیر خارجه روسیه می‌گوید این استنباط وجود دارد که رویکرد آمریکا درقبال گفتگوهای راهبردیِ دو کشور، سازنده‌تر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید در جریان دیداری که هفته گذشته با مایک پمپئو همتای آمریکایی داشته، شاهد رویکرد سازنده‌تری از سوی واشنگتن در قبال گفتگوهای راهبردی آمریکا-روسیه بوده است.

گفتنی است طرفین جمعه گذشته در جریان برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ با یکدیگر دیدار کردند حال آنکه جزئیاتی از گفتگوهای فی‌مابین ارائه نشده است.

لاوروف در توضیح اظهارات خود افزود: اقدامات کوچک و مشخصی به سمت اتخاذ رویکردی سازنده‌تر از سوی طرف مقابل، احساس کردم.

گفتنی است پیمان استارت نو که آخرین پیمان کنترل تسلیحاتی مابین روسیه-آمریکا است، سال میلادی آینده منقضی می‌شود حال آنکه واشنگتن مدعی است این پیمان به‌روز نیست و اصرار دارد در نسخه جدید، چین را نیز دخیل کند.

مریم خرمایی

